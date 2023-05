Torcedores se irritam com hambúrguer horrível servido no Everton em meio a alegações de que eles ‘merecem o rebaixamento’

Fans ficaram zangados com o serviço de bufê na casa do Everton, Goodison Park.

Os Toffees têm passado por uma temporada tórrida e descobriram que foram forçados a comer comida horrível enquanto assistiam ao time.

O cheeseburger padrão no Everton custará 4,50, que são os preços dos estádios da Premier League, não é tão ruim. Apesar do preço, os fãs ficaram se sentindo enganados.

Torcedores deitam no hambúrguer do Everton

A conta do Twitter Footy Scran, que se dedica a compartilhar fotos de comidas de estádios de futebol, sejam elas boas ou ruins, recebeu uma imagem de um hambúrguer com aparência muito triste no Everton.

Isso deixou os fãs se perguntando se o hambúrguer estava “no freezer desde a final da FA Cup de 1995”, enquanto eles grelhavam bem o cozinheiro.

Um twittou: “Eles perdem em campo e em scran. Comida digna de campeonato para um clube digno de campeonato.” Outro respondeu: “Um hambúrguer de rebaixamento.”

Um terceiro seguidor disse: “Parece estar tão triste quanto a temporada até agora.”

“O queijo parece um enroladinho de frutas”, disse outro, enquanto outro disse: “Isso é um post-it no topo e deve ler ‘lembre-se de adicionar queijo, condimento e picles;”.

Um fã afirmou: “É exatamente por isso que merecemos cair. Eu ficaria bravo se recebesse isso em um abrigo para sem-teto.”

Apesar do tema comparar o hambúrguer com a temporada do Everton, a imagem na verdade veio de um jogo pouco antes Everton viajou até Brighton e surpreendentemente venceu por 5-1.

A vitória dá Sean DycheO lado de ‘s uma chance de lutar para evitar o rebaixamento da Premier League, o que pode levar a uma comida ainda pior no estádio.