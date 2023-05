Tori Spelling é desmascarada como Harlequin na versão espanhola de The Masked Singer

Ortografia Tori foi revelado como o Arlequim na versão em espanhol do popular show de competição de canto O cantor mascarado.

Apesar de ser a primeira celebridade estrangeira a aparecer na terceira temporada do programa, período de ortografia foi interrompido como ela era desmascarado em um episódio recente.

Ortografia impressionou os juízes e o público com suas apresentações, principalmente seus duetos com Tigre e Esqueleto. No entanto, ela acabou sendo forçada a revelar sua verdadeira identidade depois de uma corrida emocionante no show.

A estrela do 90210 surpreendeu os juízes com suas habilidades de canto

Quando solicitada a tirar a máscara, Spelling inicialmente parecia hesitante mas acabou obrigado. Ela surpreendeu a todos ao cumprimentar os jurados em espanhol perfeitoganhando aplausos da multidão.

Embora a maioria dos juízes tenha ficado chocada com a revelação, javier ambrosi adivinhou corretamente que era Spelling quem estava escondido sob o Arlequim fantasia. Cantor Mônica Naranjo também concordou com a previsão de Ambrossi.

Aparência da ortografia em O cantor mascarado Espanha criou buzz entre o público americano, que está familiarizado com seu trabalho em programas de TV populares como Beverly Hills, 90210 e True Tori. Os fãs agora estão esperando ansiosamente para ver se Spelling fará outra aparição no próxima temporada da versão americana do show.