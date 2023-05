Toronto Raptors quer contratar Sergio Scariolo como treinador principal

Tele Toronto Raptors estão interessados ​​em nomear atuais O poder de Bolonha e chefe da seleção espanhola, Sergio Scariolocomo seu novo treinador principal antes da próxima temporada.

Devem contratar o italiano, scario se tornaria apenas o segundo europeu na história a ser treinador principal de um NBA equipe.

O único técnico europeu a comandar um time da NBA foi Igor Kokoskovque teve uma breve passagem pelo Phoenix Suns e agora é assistente técnico do Dallas Mavericks.

scario reuniram-se na quinta-feira no Hotel Majestic em Bolonha com o raptores Presidente Massai Ujiri e gerente geral Bobby Westerque o consideram um dos principais candidatos à bancada.

Eles o conhecem bem, pois ele serviu como Nick Nurseassistente técnico de 2018 a 2021 no Toronto. O raptores estão em busca de um novo treinador após se separarem do Enfermeiraque encerrou sua passagem de cinco anos no comando do time com um recorde de 227-163 e três aparições nos playoffs em cinco temporadas.

Em uma dessas apresentações, Toronto ganhou o ringue após vencer Golden State Warriors de Stephen Curry nas Finais.

Nesta temporada, no entanto, o raptores não conseguiu chegar aos playoffs depois de perder para o búfalos de Chicago em casa no primeiro jogo do torneio play-in.

Sergio Scariolo para voltar a Toronto?

scario sabe o que o espera em CanadáEnquanto o raptores estão olhando para realizar uma ligeira reconstrução da lista.

Ele também sabe como se comportar dentro da franquia, já que esteve lá tanto no período de glória quanto na difícil era do COVID-19.

O encontro entre as duas partes foi apenas um primeiro contato antes do raptores tomar uma decisão final.

Enquanto isso, Toronto realizaram entrevistas virtuais com o ex-guarda e atual analista da NBA, JJ Redick.

A lista de candidatos também inclui Becky Hammon (Vegas Aces), Patrick Mutombo (Raptors 905), Adrian Griffin (Treinador adjunto do Milwaukee Bucks), Kenny Atkinson (Treinador adjunto do Warriors), Charles Lee (Treinador adjunto do Miami Heat) e Jordi Fernandez (assistente técnico do Sacramento Kings).