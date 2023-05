Total Express oferece mais de 200 oportunidades de emprego em São Paulo

A Total Express, uma das principais empresas de logística e entrega expressa do Brasil, acaba de anunciar a abertura de diversas oportunidades de emprego em diferentes regiões do país. Com o objetivo de fortalecer sua equipe e expandir suas operações, a empresa oferece uma variedade de vagas em áreas como logística, atendimento ao cliente, operações e tecnologia.

Total Express abre vagas de emprego em São Paulo

A empresa destaca-se por oferecer um pacote de benefícios atraentes para seus colaboradores. Além de um salário competitivo, a empresa disponibiliza planos de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e programas de incentivo e reconhecimento profissional.

A companhia também valoriza o desenvolvimento de seus funcionários, proporcionando treinamentos e oportunidades de crescimento dentro da organização. Com um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador, a Total Express busca profissionais comprometidos e motivados, que queiram fazer parte de uma equipe engajada em oferecer soluções logísticas eficientes e de qualidade. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Analista de Logística – São Paulo/SP;







Assistente de Atendimento ao Cliente – Rio de Janeiro/RJ;







Supervisor de Operações – Belo Horizonte/MG;







Coordenador de Qualidade – Curitiba/PR;







Analista de Tecnologia da Informação – Porto Alegre/RS;







Assistente Administrativo – Salvador/BA;







Motorista de Entrega – Fortaleza/CE;







Analista Financeiro – Brasília/DF;







Especialista em E-commerce – Recife/PE;







Analista de Marketing Digital – Campinas/SP;







Operador de Empilhadeira – Manaus/AM;







Auxiliar de Armazém – Goiânia/GO;







Técnico de Manutenção – Florianópolis/SC;







Estagiário de Recursos Humanos – São José dos Campos/SP.

Como se candidatar



Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Total Express, basta acessar o portal 123empregos e realizar o cadastro. Nesse site, você encontrará todas as informações sobre as oportunidades de emprego, requisitos necessários e etapas do processo seletivo.

A companhia tem como objetivo promover a diversidade e a inclusão em suas contratações, valorizando a igualdade de oportunidades. Portanto, a empresa incentiva candidaturas de pessoas de diferentes origens, raças, gêneros, orientações sexuais e habilidades.

Sobre a empresa

Fundada em 1993, a Total Express é uma empresa brasileira especializada em soluções logísticas e entregas expressas. Com uma ampla rede de distribuição e operações em todo o território nacional, a empresa atende diversos setores, como e-commerce, varejo, indústria farmacêutica, editorial e automotiva.

A Total Express tem como missão oferecer serviços de qualidade e confiança, buscando constantemente inovação e eficiência em suas operações.

