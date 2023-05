Trabalhador da Detroit TSA é suspenso após vídeo mostrá-lo puxando cachorro

O adestrador canino não identificado pode ser visto andando de um lado para o outro no Aeroporto Metropolitano de Detroit enquanto as pessoas passam por ele e seu cachorro … que ele tem em uma coleira apertada, literalmente. Este cara está fazendo o que muitas pessoas da TSA fazem nesta situação com cães no trabalho – tentando farejar e detectar drogas, explosivos ou qualquer outra coisa que não deveria estar em uma instalação federal.