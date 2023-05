Trabalhadores podem receber Abono de até R$ 1.320 a partir de HOJE (17/05); veja como solicitar

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil liberaram o pagamento do abono de até R$ 1.320 para um novo grupo de beneficiários. O repasse de até um salário mínimo está ligado aos programas PIS e PASEP.

Nesse sentido, é um dos benefícios do Governo Federal mais aguardados pelos trabalhadores, que podem ter acesso ao pagamento bônus anualmente. Em suma, todos os trabalhadores formais têm direito ao benefício, mas precisam se enquadrar nas regras de concessão.

Por isso, confira a nossa matéria na íntegra para descobrir como receber o abono este ano.

Quem tem direito ao abono de R$1.320?

A princípio, o abono salarial é um direito dos trabalhadores de empresas privadas e servidores públicos que se enquadram nos requisitos do programa.

Quem trabalha no setor privado tem direito ao PIS (Programa de Integração Social). Mas por outro lado, os trabalhadores do setor público podem participar do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Em primeiro lugar, é preciso ser registrado na Carteira de Trabalho para ter o direito garantido. Assim, confira todas as regras:

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Receber até dois salários mínimos mensais;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos;

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) / e-Social.

Pagamento liberado para novos beneficiários

De antemão, os recursos do abono salarial já estão disponíveis para novos beneficiários deste o último dia 15. Assim, quatro novos grupos já podem fazer o saque de até R$ 1.320. Confira quais são:

Nascidos em Julho (PIS);

Nascidos em Agosto (PIS);

Final da inscrição 4 (PASEP);

Final da inscrição 5 (PASEP).

Como saber o valor que vou receber do abono?

Os trabalhadores que têm direito ao abono PIS/PASEP em 2023 recebem um valor proporcional aos meses que trabalhou durante o ano-base (2021). Por isso, para aqueles que trabalharam durante 12 meses no ano-base, o valor a receber será de um salário mínimo (R$ 1.320).

Assim, confira a tabela com os valores de pagamento de acordo com a quantidade de meses trabalhados:



Você também pode gostar:

1 mês: R$ 110;

2 meses: R$ 220;

3 meses: R$ 330;

4 meses: R$ 440;

5 meses: R$ 550;

6 meses: R$ 660;

7 meses: R$ 770;

8 meses: R$ 880;

9 meses: R$ 990;

10 meses: R$ 1.100;

11 meses: R$ 1.210;

12 meses: R$ 1.320 (novo salário mínimo).

Os trabalhadores que têm direito ao benefício poderão sacar os valores por meio da sua conta no banco correspondente. Ou seja, se você recebe o PIS, poderá sacar através da conta-corrente da Caixa Econômica. Caso você receba o PASEP, receberá por meio da sua conta corrente no Banco do Brasil.

Mas caso você não possua conta no banco correspondente, ainda poderá realizar o saque diretamente no banco. Mas, para isso, precisará se dirigir a uma agência bancária com um documento de identificação com foto e o número do NIS (Número de Identificação Social).

Calendário de pagamentos do abono 2023

Os trabalhadores já podem conferir o calendário de pagamentos completo do PIS/PASEP de 2023. Isso porque cada mês quatro novos grupos passam a ter acesso aos recursos do Governo Federal.

Ademais, o benefício é concedido a grupos diferentes, sendo trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Dessa forma, existe um calendário para cada uma das categorias.

Assim, confira o calendário de pagamentos para os dois grupos:

PIS 2023

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023 (LIBERADO)

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023 (LIBERADO)

Nascidos em Março: 15/03/2023 (LIBERADO)

Nascidos em Abril: 15/03/2023 (LIBERADO)

Nascidos em Maio: 17/04/2023 (LIBERADO)

Nascidos em Junho: 17/04/2023 (LIBERADO)

Nascidos em Julho: 15/05/2023 (LIBERADO)

Nascidos em Agosto: 15/05/2023 (LIBERADO)

Nascidos em Setembro: 15/06/2023

Nascidos em Outubro: 15/06/2023

Nascidos em Novembro: 17/07/2023

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023

PASEP 2023:

Final da inscrição 0: 15/02/2023 (LIBERADO)

Final da inscrição 1: 15/03/2023 (LIBERADO)

Final da inscrição 2: 17/04/2023 (LIBERADO)

Final da inscrição 3: 17/04/2023 (LIBERADO)

Final da inscrição 4: 15/05/2023 (LIBERADO)

Final da inscrição 5: 15/05/2023 (LIBERADO)

Final da inscrição 6: 15/06/2023

Final da inscrição 7: 15/06/2023

Final da inscrição 8: 17/07/2023

Final da inscrição 9: 17/07/2023