Trabalhadores podem Sacar o FGTS na Nova Rodada Disponível em Maio; Saiba Como Fazer

Este mês, os trabalhadores brasileiros já podem ter acesso a mais uma rodada de pagamentos do saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Desde o dia 1º de março, os recursos já estão disponíveis para os beneficiários.

O valor de saque para cada trabalhador pode chegar a mais de R$ 3 mil, mas dependerá do valor disponível em suas contas. No entanto, é necessário cumprir algumas regras para receber o pagamento.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda melhor sobre o pagamento de maio.

Saque do FGTS liberado em maio

Este mês, um novo grupo de beneficiários já pode receber parte do saldo disponível do seu Fundo de Garantia. Porém, é necessário ter optado pelo saque aniversário.

Esta é a modalidade de saque no FGTS que garante o recebimento de parte do saldo do trabalhador todos os anos, no mês do seu aniversário. Sendo assim, os recursos liberados este mês são para todos os optantes que nasceram em maio.

É importante lembrar que, ao solicitar a opção do saque aniversário, o trabalhador perde o direito de receber o saldo disponível no Fundo de Garantia quando é demitido. Entretanto, poderá sacar os 40% da multa rescisória caso seja demitido sem justa causa.

A cada mês, um novo grupo é contemplado pelo benefício, uma vez que o calendário segue o mês de aniversário do trabalhador. Quem nasceu em maio, mas ainda não optou pelo saque aniversário, ainda tem a chance de receber este mês. Basta solicitar a opção antes do término do mês.

Os trabalhadores que nasceram entre janeiro e abril também podem fazer a solicitação, mas só irão receber o primeiro pagamento em 2024. Os demais trabalhadores, nascidos entre junho e dezembro, poderão solicitar o saque aniversário este mês e receber ainda este ano, no mês do seu aniversário.

Como solicitar o saque aniversário do FGTS?

Todos os trabalhadores CLT podem solicitar o saque aniversário do FGTS. Para isso, precisará apenas do seu celular e, em alguns passos, já estará participando da modalidade. Siga o passo a passo:

Em primeiro lugar, é necessário baixar o aplicativo FGTS no seu celular, que está disponível para aparelhos Android e IOS; Em seguida, acesse a sua conta com o seu CPF e senha; Ao abrir o app, clique na opção “Saque Aniversário do FGTS”, que aparece logo na primeira tela; Depois, leia as informações da tela e o termo de adesão. Se estiver de acordo clique no campo “li e aceito os termos e condições”; Depois, basta clicar em “Optar pelo Saque-aniversário” para aderir.

Caso você seja optante do saque aniversário, mas ainda não recebeu o pagamento, poderá solicitar o saque através do aplicativo FGTS. A abrir o app, clique em “Saque Aniversário” que fica na opção “Meus Saques”.

Depois, escolha “Fazer Saque” e confira o valor disponível. Em seguida, basta informar os seus dados bancários e aguardar o pagamento que deverá ser realizado nos próximos dias.



Como saber o valor que vou receber do saque aniversário?

O valor a receber do saque aniversário vai depender do saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador. Mas, em geral, é possível receber entre 5% e 50% do valor disponível, a depender do saldo.

Além disso, na maioria dos casos, além do valor do saque, também haverá o pagamento de uma parcela adicional.

A seguir, confira a tabela que define o valor do saque:

Saldo Alíquota Parcela adicional

Até 500,00 50% –

de 500,00 a 1.000,00 40% R$50

de 1.000,01 a 5.000,00 30% R$150

de 5.000,01 a 10.000,00 20% R$650

de 10.000,01 a 15.000,00 15% R$1.150

de 15.000,01 a 20.000,00 10% R$1.900

a partir de 20.000,01 5% R$2.900

Assim, o trabalhador que opta pelo saque aniversário receberá a porcentagem equivalente ao seu saldo disponível, somado à parcela adicional.