Tradições da Indy 500: Quem se recusou a beber leite depois de vencer a Indy 500?

Aé o Autódromo de Indianápolis se transforma em um centro onde o automobilismo encontra um peculiar tradição-leite. Por quase seis décadas, a bebida cerimonial dos vencedores do ilustre prêmio corrida de 500 milhase não foi outro senão leite. No entanto, houve um motorista que se atreveu a desafiar este ritual consagrado pelo tempo. Vamos mergulhar na história cativante por trás do motorista que se recusou a beber leite depois de vencer o Indy 500.

As origens desta tradição única remontam ao lendário tricampeão das 500cc, Louis Meyer. Após sua segunda vitória em Indianápolis em 1933, Meyer fez um pedido incomum de copo de leitelho. Diz a lenda que sua mãe o aconselhou que o leite seria refrescante em um dia quente, e o leitelho passou a ser sua preferência. Embora não haja nenhuma evidência fotográfica dele consumindo o leite naquele ano, foi em 1936, depois de ganhar seu terceiro Indianápolis 500que o pedido de leite de Meyer foi capturado em filme.

Os cinejornais exibindo Meyer bebendo leite em breve chamou a atenção de alguém dentro da indústria de laticínios. Eles viram uma oportunidade de usar esse ato único para inspirar e promover o consumo de leite entre as crianças. A partir de então, a tradição do Indianápolis 500 vencedor bebendo leite nasceu. A prática ocorreu de forma intermitente até 1956, que marcou o primeiro ano em que a indústria de laticínios ofereceu prêmios em dinheiro. Desde então, todos os pilotos vitoriosos das 500 Milhas de Indianápolis participaram desse gole simbólico, exceto por um.

A posição ousada de Emerson Fittipaldi contra o leite na Indy 500 Victory Lane

Entre a longa lista de pilotos icônicos que abraçaram a tradição, um nome se destaca como exceção –Emerson Fittipaldi. Em 1993, o piloto brasileiro viu-se em pista da vitória depois de uma performance impressionante. Porém, ao invés de se conformar com o costume, Fittipaldi aproveitou para promover sua própria bebida de café da manhã interesses, desviando-se da norma.

Quando questionado se beberia o leite, Fittipaldi respondeu desafiadoramente: “Não, não vou comer o leite.” A multidão e a comunidade das corridas ficaram surpresas com hé afastamento da tradição que foi reverenciado por décadas. Fittipaldi explicou que optaria por um produto próprio, suco de laranja, por ser natural de uma região conhecida pela produção da bebida cítrica. Embora ele finalmente tenha sucumbido à pressão e consumido o leite em particular depois que as câmeras se afastaram, o estrago estava feito. A decisão de Fittipaldi de se desviar da venerada tradição resultou em um reação imediatae sua popularidade sofreu como consequência.

Como mais uma edição emocionante do 500 Milhas de Indianápolis se desenrola no icônico Autódromo, um motorista terá a oportunidade de aceitar o sagrado gole de leite. Este ato simbólico significa o reconhecimento do significado da corrida e seu lugar entre os grandes que triunfaram antes deles. para em pista da vitórianão há sabor mais gratificante do que o leite que passou a representar o triunfo na Indy 500.