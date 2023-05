Trae Young é supostamente um dos principais alvos do Lakers para a próxima temporada

euOs Angeles Lakers ainda estão lambendo as feridas, pois acabaram de ser derrotados pelo Denver Nuggets nas finais da Conferência Oeste. Mas o GM Rob Pelinka não quer perder tempo para se preparar para a próxima temporada, já começa a ter conversas internas com a liderança da equipe. A ideia geral é possivelmente trazer outra estrela para o Lakers, que seria um complemento perfeito para os já existentes Anthony Davis e LeBron James. Assumindo o ‘Rei‘ não leva a sério a aposentadoria, o The Athletic relata que Pelinka está tendo discussões internas sobre ninguém menos que Trae Young. O Atlanta Hawks A estrela tem tentado levar seu time a uma sequência positiva no Playoff por muitos anos, mas não conseguiu chegar a lugar nenhum.

Mesmo que o Lakers tenha tido uma ótima sequência de playoffs que incluiu dominar contra o Golden State Warriors, ser varrido como eles definitivamente não era o que eles esperavam contra o Denver. Pelinka fez um trabalho decente durante o mais recente NBA Trade Deadline, adicionando D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt e Rui Hachimura. Mas, claramente, essas adições não foram suficientes para competir contra candidatos ao título, como o Denver Nuggets. Neste ponto, a maneira mais óbvia de competir é simplesmente tentar contratar outra superestrela. À medida que o prazo de negociação se aproximava, até LeBron James tentou fazer lobby para conseguir Kyrie Irving, mas isso não foi possível.

Digite Trae Young para o Lakers?

A tentativa fracassada do Lakers de contratar Kyrie Irving foi um sinal de intenção, eles estão obviamente no mercado para conseguir um dos melhores arremessadores da NBA. Já que Kyrie não foi possível, os Lakers vão tentar pegar Trae Young. Em sua carreira, ele obteve uma média de 25,5 pontos, o que, como nível All-Star, é inquestionável. Ele também se tornou o líder do Atlanta Hawks com desempenhos impressionantes e consistentes jogando por um time que carece de todos os outros departamentos. Atualmente, Trae Young está em um contrato de 5 anos que lhe renderá $ 215.159.700 garantidos. Supondo que James não se aposente, o Lakers melhoraria muito se de alguma forma convencesse Trae Young a se juntar a eles.