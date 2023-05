Tragédia atinge shopping no Texas: atirador mata nove antes de ser parado por oficial heróico

A tiroteio em massa no Allen Premium Outlets no Texas resultou na morte de nove pessoas e feriu outras sete. O atirador saiu do carro e começou a atirar contra transeuntes no estacionamento do shopping. chefe dos bombeiros Allen Jonathan Boyd informou que sete pessoas morreram no local, enquanto outras duas morreram posteriormente em hospitais.

Três vítimas estão em cirurgia crítica e quatro estão em condição estável. Oito vítimas com idades entre 5 e 61 anos foram atendidas por Medical City Health Care em Dallas. O incidente, ocorrido em uma tarde de sábado, foi capturado em parte pelo vídeo da câmera que mostra o atirador vestido de preto saindo de um sedã prata e abrindo fogo contra os transeuntes. Testemunhas relataram que o agressor estava “atirando com a arma para todos os lados” e que ouviram vários disparos.

Tiro Allen Texas

Um policial respondendo a uma ligação não relacionada no shopping ouviu os tiros e neutralizou o atirador, que mais tarde foi identificado como agindo sozinho. Imagens de mídia social mostram o corpo do atirador em equipamento tático militar pesado e um rifle de assalto caído no chão.

O chefe informou que não havia outra ameaça, e imagens aéreas mostraram vários corpos escondidos sob lençóis brancos em uma área externa do shopping. Testemunhas descreveram o atirador como parecendo treinado, e um funcionário do shopping cujo gerente viu o atirador disse que ele usava um colete e “parecia que sabia o que queria fazer”.

O tiroteio resultou na evacuação de centenas de pessoas do shopping, deixando muitos se sentindo inseguros. O governador do Texas, Greg Abbott, chamou o incidente de “tragédia indescritível” e ofereceu todo o apoio do estado às autoridades locais para garantir a implantação rápida dos recursos necessários, incluindo oficiais do DPS, Texas Rangers e recursos investigativos.

O presidente Biden deu ordens para investigar

Presidente Biden foi informado sobre o tiroteio na Casa Branca. A cidade de Allen emitiu um alerta de segurança pública e as autoridades continuam investigando o incidente.

“Isso não é algo para o qual você possa se preparar”, disse Boyd, “não é nada para o qual você queira responder, mas eu não poderia estar mais orgulhoso do policial que parou esse indivíduo.” O policial que neutralizou o atirador, que não teve seu nome divulgado, está em licença administrativa enquanto decorre a investigação.

“Acho importante que todos nos unamos e apoiemos uns aos outros”, disse Boyd, “as vítimas, as famílias das vítimas e os primeiros respondentes que tiveram que responder a esta cena”.