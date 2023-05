Tragédia no México: Massacre em um comício em Baja California: 10 mortos após serem metralhados

Tseu fim de semana outro trágico episódio ocorreu em Méxicodesta vez na cidade de San Vicente, município de Ensenada, Baja California, com um ataque de um comando armado em um comício, que deixou 10 mortos e nove feridos.

O ataque a civis ocorreu durante a quinta edição do chamado “Cachanillazo”um evento de corrida off-road com veículos do tipo razer.

Segundo o relatório oficial, o governo municipal mantém estreita coordenação com a Procuradoria-Geral do Estado de Baja California, “a fim de auxiliar nas investigações que levem ao esclarecimento dos fatos”.

A zona situada na autoestrada Transpeninsular, quilómetro 90, da são vicente Delegação, chegou uma van cinza, da qual várias pessoas saíram e começaram a atirar com armas longas contra os motoristas que estavam estacionados.

Todos os agentes de segurança vieram ao local para ajudar

Após serem alertados sobre o ataque, agentes da polícia municipal, Força Estadual de Segurança CidadãSecretário da Marinha, Agência Estadual de Investigações, secretário de defesa nacionalCorpo de Bombeiros e cruz vermelha mexicana foi para a área.

A Cruz Vermelha se encarregou de transferir os feridos para a área urbana do município, e dois foram atendidos em San Vicente.

Por sua vez, o Prefeito de Ensenada, Armando Ayalalamentou o ataque contra os participantes desta corrida e aqueles que saíram na manhã deste sábado da área de Playa Hermosa.

Ele também reconheceu o apoio do Procurador Geral do Estado de Baja California, Ricardo Ivn Carpio, que confiou o caso a um grupo de investigação especial para investigar este evento.

“Estou em permanente comunicação com a Procuradoria Geral do Estado, bem como com as entidades federais dos três níveis de governo para prestar todas as informações necessárias”, comentou.

Da mesma forma, detalhou que foi aumentada a vigilância nas delegações da zona sul do município de Enseada e as operações continuarão ativas para localizar os responsáveis ​​pelo ataque.