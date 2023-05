Travis Kelce disposto a seguir carreira na WWE: podemos preparar algo para concretizar aqui

Travis Kelce afirmou que estaria disposto a participar da WWE. O Kansas City Chiefs estrela foi inspirada por seu amigo Jorge Kittle depois de São Francisco 49ers tight end participou da WrestleMania.

gatinho participou da WrestleMania 39 durante uma luta entre The Miz e Pat McAfee no início deste mês no SoFi Stadium.

“Meu cara Jorge Kittle estava na WrestleMania jogando varais a torto e a direito, cara”, Kelce disse ao TMZ.

“Foi incrível vê-lo enlouquecer. Espero que [I’ll get some WWE action too]. Podemos preparar algo em fruição aqui.”

Discutindo sua experiência na WrestleMania, gatinho explicou no The Pat McAfee Show no início de abril porque ele é um grande fã da WWE.

“Bem, quero dizer, foi uma experiência maravilhosa. A WWE é uma das empresas mais legais com as quais já fiz. gatinho disse.

“Os shows que eles fazem são incríveis. A WrestleMania é uma das experiências mais legais; se você nunca foi à WrestleMania, se nem assiste luta livre, a WrestleMania é uma experiência incrível. nozes. Então essa parte foi incrível.

“Eu e pat conversamos um pouco ontem; Eu tenho importunado ele por um tempo sobre querer entrar no ringue. Ajude-os se ele precisar de alguma coisa, apenas deixando-o saber que ei, eu te apoio. Se alguma coisa acontecer e ele me enviar uma mensagem na semana passada dizendo: ‘Ei, posso precisar da sua WrestleMania. talvez não; Eu não tenho certeza; apenas esteja pronto.'”