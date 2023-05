Travis Kelce revela os segredos de sua química com Patrick Mahomes em entrevista com o ex-Chiefs QB Alex Smith

Tele Kansas City Chiefs tem sido uma das equipes de maior sucesso na NFL desde Patrick Mahomes tornou-se zagueiro em 2018. Mahomes foi fundamental para o sucesso do time, mas não seria tão eficaz sem a ajuda de seus recebedores, especialmente o tight end All-Pro Travis Kelce.

Em entrevista ao ex-quarterback do Chiefs Alex Smith na rádio SiriusXM NFL, Kelce discutiu seu relacionamento com Mahomes e como eles funcionam juntos no ataque do Chiefs. Smith perguntou a Kelce sobre sua conexão e como ela se desenvolveu ao longo do tempo, e Kelce deu uma resposta detalhada, destacando a capacidade de Mahomes de improvisar e lançar a bola em qualquer lugar do campo.

Kelce explicou que a química entre ele e Mahomes foi construída ao longo de incontáveis ​​horas de treino e preparação na entressafra. “Indo a toda velocidade, cada representante na entressafra e nos campos de treinamento. Esses são todos os instintos que você constrói para as decisões do jogo”, disse ele.

Ele também falou sobre a emoção que vem com jogadas quebradas e como a habilidade de Mahomes de improvisar torna essas situações mais divertidas. “É realmente apenas uma bola de quintal, você apenas vai para o local aberto e deixa Pat meio que abrir você”, disse Kelce.

Smith ajudou a desenvolver a carreira de Kelce

Enquanto Kelce formou um relacionamento lendário com Mahomessua relação com ferreiro foi igualmente mortal para as defesas adversárias antes de 2017. Smith desempenhou um papel fundamental ao orientar Kelce e Mahomes durante seu tempo em Cidade de Kansase seu impacto em suas trajetórias não pode ser negligenciado.

Em resumo, a entrevista de Kelce lança luz sobre a química entre ele e Mahomes e como eles desenvolveram uma conexão tão mortal em campo. Também destaca a importância da prática e preparação na construção dessa química e o impacto de mentores como Smith em estrelas em ascensão na NFL.