Travis Scott e guarda de segurança vistos com o álbum ‘Utopia’ algemado ao pulso

Travis Scott está se aproximando do lançamento de seu primeiro álbum em 4 anos e tomando precauções extras para garantir que não vaze … literalmente algemando a maldita coisa a seu guarda de segurança musculoso.

O rapper foi flagrado em Hollywood na quinta-feira deixando uma vaga de disco de vinil – mas ele não estava sozinho – observado de perto por seu guarda, que exibiu uma maleta algemada em seu próprio pulso com a palavra “Utopia” escrita enquanto segurava a porta aberta para TS.

Esta não é apenas uma declaração de moda legal, é também uma peça de marketing insanamente criativa… porque uma fonte nos disse que o álbum altamente antecipado está realmente lá dentro. Fomos informados de que toda a revelação do retorno de Travis à música é bastante iminente – em algum momento deste verão.

Outra dica de que Travis está tramando algo, vejam os tênis que ele está usando, com “Utopia” nas costas… imagino que tem outra collab com a Nike a caminho.

Para quem não sabe, os fãs estão esperando há quase 5 anos que Travis lance alguma música nova… e como informamos, ele jogou “Utopia” para o Houston Astros no início desta semana, antes do jogo contra o Cubs – fale sobre as vantagens da equipe!