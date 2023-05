Treinador admite que a situação do UFC 292 ‘é meio ruim para’ Aljamain Sterling, mas questiona a resposta do campeão

O treinador de Sean O’Malley pode simpatizar com Aljamain Sterling, mas no mundo da luta, às vezes é assim que o biscoito se desfaz.

Em 6 de maio, Sterling defendeu seu título peso-galo do UFC com uma vitória por decisão dividida sobre Henry Cejudo no UFC 288. Pouco depois disso, surgiram rumores de que o UFC queria que Sterling desse uma rápida reviravolta e defendesse seu título em agosto contra O’Malley no UFC 292 – algo a que Sterling estava aberto, mas disse que precisava ver algumas preocupações com lesões persistentes primeiro. Então o UFC foi em frente e anunciou a luta de qualquer maneira, provocando uma guerra de palavras entre Sterling e o presidente do UFC, Dana White.

E embora o técnico de O’Malley, Tim Welch, possa entender de onde vem o campeão, ele diz que, em última análise, isso é apenas um negócio.

“É meio chato para Aljo, apenas ter que ser empurrado para lá e não ter uma palavra a dizer”, disse Welch recentemente em A Hora do MMA. “Mas o UFC sabe o que está fazendo. O UFC sabe o que está fazendo. Eu apenas tento ficar fora disso. Mas eu vejo Aljo falando: ‘Quem é o mais esperto?’ Tomando todas essas lutas. Eu ficaria curioso para ver quem ganhou mais dinheiro nesses meses. Eu sei que Aljo lutou três vezes e ‘Sugar’ só lutou [during] que [time] uma vez, mas ainda assim. Com seus acordos de marca, com sua empresa de produtos, não ficaria surpreso se eles ganhassem uma quantia semelhante de dinheiro. Então, realmente, quem é o mais inteligente?”

Sterling e O’Malley tiveram suas diferenças, com os dois se enfrentando na gaiola após a vitória de Sterling no UFC 288. No início da semana passada, essas tensões aumentaram quando O’Malley descartou os problemas de lesão de Sterling, levando Sterling à resposta mencionada.

Welch tentou se distanciar dessas idas e vindas, dando crédito a Sterling como “o campeão peso galo mais perigoso que já existiu”, mas até ele reconhece que, se tivesse seus druthers, O’Malley estaria lutando contra Cejudo pelo título, em vez de libras esterlinas.

“Eu esperava que Henry também”, disse Welch. “Só por causa dos elogios que ele tem. Ele é bicampeão, campeão olímpico, e se ‘Sugar’ o colocasse de cara e o nocauteasse, isso seria muito mais doce. Além disso, ele é meio chato e acho que muitas pessoas queriam isso. Mas Aljo venceu, então temos que nos preparar para ele. Acho que Aljo é o peso-galo mais perigoso de todos os tempos, e vai ser um desafio divertido me preparar para ele.”

Um desses desafios será a ferrugem do anel. Ao contrário de Sterling, O’Malley está fora de ação há algum tempo. O lutador de 28 anos de Montana lutou pela última vez no UFC 280, vencendo Petr Yan por decisão dividida. Essa vitória impulsionou O’Malley para a posição de contendor nº 1, mas quando Cejudo decidiu retornar da aposentadoria, o UFC engavetou “Sugar” para essa luta, o que significa que O’Malley estará fora de ação por 10 meses quando ele finalmente enfrenta Sterling. Mas Welch diz que isso pode realmente ser uma bênção.

“Ele estava organizando muitas lutas consecutivas, muitos camps consecutivos, e seu corpo foi derrotado”, disse Welch sobre seu aluno. “Foram 10 anos dele lutando sem parar, além daquela pequena suspensão de dois anos, então dando tempo para o corpo dele se recuperar e descansar e ainda manter a disciplina – ele queria lutar. Ele queria lutar antes disso, mas o UFC meio que disse, ‘Vamos esperar por isso.’ Não acho que foi ruim porque agora o corpo dele está curado, ele está pronto para este camp. Vai ser longo contra Aljo e seu corpo está pronto para isso.”

E não será apenas seu corpo que estará pronto, mas suas habilidades, porque em agosto, Welch espera que O’Malley finalmente reivindique o ouro do UFC.

“Os tempos de reação de Sugar são tão bons e se você cometer um erro de trocação – olhe para Petr Yan, como sua guarda está alta e como ele era um atacante afiado, e ‘Sugar’ foi capaz de encontrar seu queixo e derrubá-lo,” Welch disse. “Eu simplesmente não consigo ver – acho que ‘Sugar’ vai quebrá-lo. Acho que ele vai machucá-lo, derrubá-lo, e Aljo vai dar um tiro de merda e [O’Malley is] vai colocá-lo para dormir, de uma forma ou de outra.

O UFC 292 acontece no dia 19 de agosto no TD Garden em Boston.