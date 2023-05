Treinador de Henry Cejudo prevê finalização de Aljamain Sterling no UFC 288: ‘Triplo C leva ele em três’

O técnico de longa data de Henry Cejudo está chamando sua chance para o UFC 288.

“’Triple C’ o leva em três”, previu Eric Albarracin na quarta-feira A Hora do MMAdias antes do retorno de Cejudo contra o campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling.

“Acho que vai ser uma finalização. Henry pode estar dizendo outra coisa, mas acho que vai ser uma finalização.”

Cejudo, 36, e Sterling, 33, se enfrentam neste sábado na luta principal do UFC 288, que acontece no Prudential Center, em Newark, NJ

É um retorno há muito esperado para Cejudo. O medalhista de ouro olímpico e ex-campeão do UFC em duas divisões surpreendeu o mundo do MMA em 2020, quando anunciou sua aposentadoria após sua defesa bem-sucedida do título dos galos sobre Dominick Cruz no UFC 249.

Cejudo sempre provocou um retorno ao MMA nos anos seguintes, no entanto, ainda restavam dúvidas sobre sua seriedade e a disposição do UFC em atender às suas demandas.

Agora Cejudo está de volta, porém, em busca de recuperar o título peso-galo nunca perdido dentro do octógono do UFC – e como seu treinador por mais de uma década, Albarracin não está surpreso.

“Henrique tentou [relax], ele queria relaxar”, disse Albarracin. “Ele tinha um alvo nas costas desde os 12 anos, porque é o número 1 desde essa idade e queria relaxar. Ele queria conforto. Mas agora percebo que Henry não foi feito para relaxamento ou conforto. Henry foi feito para a grandeza. E é por isso que ele está de volta.”

Cejudo foi aberto sobre seu objetivo final: ele quer subir de peso e desafiar Alexander Volkanovski pelo título dos penas do UFC – uma façanha que, se ele tivesse sucesso, faria de Cejudo o primeiro campeão de três divisões na história do UFC.

Cejudo tentou várias vezes nos últimos anos garantir uma disputa de título imediata contra Volkanovski, mas o UFC rejeitou seus esforços. É por isso que Cejudo finalmente voltou com 135 libras. Ele explicou no dia da mídia do UFC 288 na quarta-feira que espera derrotar Sterling, defender seu título contra o popular candidato Sean O’Malley e, em seguida, usar o ímpeto obtido nessas duas lutas para avançar para a disputa pelo título contra Volkanovski.

Albarracin gosta mais desse plano do que do objetivo original de Cejudo de desafiar Volkanovski como sua primeira luta pós-aposentadoria.

“Você tem que molhar os pés”, disse Albarracin. “Alexander, peso por peso, esse cara está competindo. Eu gostaria de ver Henry realmente se preparar para essa luta, não apenas fisicamente, mas mais entrando no ritmo. Mas ainda mais, conforme Henry entra em sua carreira no YouTube, você sempre deve pensar duas vezes quando ele se torna um empresário. Eu podia vê-lo vencendo Volkanovski, e então o que resta? Você não volta para baixo.

“Então, isso meio que aumenta. Então agora tudo se constrói, desde seu canal no YouTube, de sua mentalidade mental, de sua mentalidade física. Ele entra no seu ritmo, consegue o público, está ganhando pay-per-views, todo mundo quer vê-lo. Agora ele fez um nome para si mesmo novamente. Agora eles não podem negá-lo. Agora vamos fazer o peso por peso contra o maior atleta de combate de todos os tempos. Henry pode se tornar C4? Ou Alexander Volkanovski pode derrotar o maior atleta de combate de todos os tempos?”

O confronto entre Cejudo e Sterling está atualmente listado como um quase pick’em em várias apostas esportivas, mas Albarracin zomba de qualquer comparação entre os conjuntos de habilidades dos dois lutadores, especialmente qualquer comparação entre Sterling e o grappling de Cejudo.

“Se ficar parado o tempo todo, Aljamain está sendo nocauteado pelo ‘Triplo C’, se tentar mantê-lo em pé. Mas como ele pode parar a luta livre de Henry? Diga-me isso”, disse Albarracin.

“Eles querem dizer luta livre [is equal]. O fato de você dizer que o wrestling cancela o wrestling – a Divisão III cancela o wrestling campeão olímpico? Vocês estão loucos? Acho que você se lembra de 2019, quando [T.J. Dillashaw’s coach] Duane ‘Bang’ Ludwig disse isso no programa, volte e assista, e veja como fico aquecido quando vocês trazem isso à tona. Não, não há [comparison between] sua luta livre. Vamos mostrar a você por que Long Island é chamada de Strong Island, porque nasci em Long Island e vamos mostrar a você por que a luta livre de classe mundial é o rei no sábado à noite.

“Aposte a casa se você está tão confiante no que vai acontecer, que [Sterling’s] agarrar [is better]”, continuou Albarracin. “Como ele vai levar [Cejudo’s] voltar? Isso vai acontecer onde Henry decidir.