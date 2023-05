Treinador do Jubileu de Diamante: Como é o luxuoso coche que o rei Carlos levará em sua coroação?

Tele coroação de Rei Carlos é considerado o maior evento do próximo fim de semana no Reino Unido, já que inúmeras personalidades de todo o mundo viajarão a Londres para participar da cerimônia no dia 6 de maio.

Carlos é o herdeiro do trono depois Elizabeth segundaestá falecendo em setembro.

Treinador Estadual do Jubileu de Diamante

Milhões de pessoas acompanharão a cerimônia, que não é realizada há 70 anos. Esta será a primeira vez que o Jubileu de Diamante State Coach será usado em uma coroação.

Na manhã de 6 de maio, Carlos e Camila fará um percurso de 2,1 quilômetros entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, onde será realizada a cerimônia, a bordo do ônibus criado há 11 anos, em 2014, para comemorar os 50 anos da Elizabeth segundao reinado de.

A Diamond Jubilee State Coach é a mais moderna das carruagens reais, construída em alumínio. Possui sistema de suspensão, vidros elétricos e até ar condicionado.

The Gold State Coach, uma verdadeira jóia

Entre 1762 e 2022, o Gold State Coach foi o veículo utilizado pelos vários reis e rainhas da dinastia Windsor. É uma luxuosa carruagem de madeira maciça, que puxa oito cavalos escolhidos especificamente para o trabalho, já que o peso da carruagem não é inferior a quatro toneladas.

O primeiro monarca a utilizar aquela que é hoje a segunda carruagem mais antiga do país foi Jorge IIIem 1762 por ocasião da inauguração do Parlamento britânico.

Desde a coroação de Guilherme IV em 1831, tem sido usado em todas as cerimônias de entronização dos reis ingleses.

O Gold State Coach foi o veículo em que Elizabeth participou de sua cerimônia de coroação (2 de junho de 1953) e também foi usada muito mais recentemente em outro ato muito simbólico: seu aniversário de casamento de platina, que comemorou seus 70 anos no trono.

Quatro toneladas e muito desconfortável

Embora sua presença ornamental seja imponente, não é um veículo confortável e de difícil acesso. Na verdade, Elizabeth ela mesma lembrou que seu passeio foi “horrível” em alguns documentários recentes.

Agora os novos monarcas, Carlos e Rainha Consorte Camilatambém terão que desfrutar e sofrer nele, pois o usarão em sua viagem de volta da Abadia de Westminster ao Palácio de Buckingham, depois de já serem coroados como Rei e Rainha da Inglaterra.