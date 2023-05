Treinador dos Raiders exige que Tom Brady admita fumble da ‘regra da dobra’ antes da compra de participação na franquia

EUuma reviravolta surpreendente antes de de Tom Bradycompra de participação minoritária na Las Vegas Raiderstreinador principal Josh McDaniels afirmou enfaticamente que o sete vezes Super Bowl campeão precisará reconhecer seu infame ‘regra da dobra’ jogar como um fumble. Falando aos repórteres, McDaniels afirmou brincando: “Cem por cento. Sem dúvida.”

O incidente em questão ocorreu durante a segunda temporada de Brady com o Patriotas da Nova Inglaterra em 19 de janeiro de 2002. Com os Patriots perdendo por 13 a 10 nos momentos finais do jogo, Brady enfrentou uma demissão de seu ex-jogador Michigan companheiro de equipe, invasores costas defensivas Charles Woodson.

Como a bola escorregou das mãos de Brady e Oakland se recuperou, parecia significar o fim das esperanças de vitória dos Patriots. No entanto, para desespero dos fãs do Raiders, o fumble foi anulado após a revisão do replay devido ao controversa ‘regra da dobra’.‘ Juiz Walt Coleman considerou que o braço de Brady estava avançando quando ele perdeu a posse, categorizando a jogada como um passe incompleto em vez de um fumble e uma virada cara.

Dada uma segunda chance, Brady liderou o ataque dos Patriots profundamente no território dos Raiders, resultando em um field goal que empatou o jogo por Adam Vinatieri. Os Patriots garantiriam uma vitória memorável na prorrogação, marcando o início de sua jornada de sucesso para conquistar seu primeiro seis Troféus Lombardi com Brady no comando.

Brady enfrentaria os Raiders mais seis vezes durante a temporada regular, acumulando um recorde impressionante de 5-1 contra a franquia primeiro em Oakland e depois em Las Vegas. Enquanto isso, seguindo o jogo da ‘regra da dobra’, os Raiders experimentariam um período de declínionão conseguindo vencer um único jogo do playoff desde sua aparição no Super Bowl no final da temporada de 2003.

Treinador McDaniels animado com o papel potencial de Tom Brady em Raiders

Treinador McDanielsque deve embarcar em seu segundo ano liderando os Raiders, também compartilhou seus sentimentos sobre o envolvimento de Brady com a equipe. Tendo trabalhado em estreita colaboração com o aposentado três vezes MVP durante seu mandato como coordenador ofensivo e treinador de zagueiros do Patriots, McDaniels expressou sua empolgação com a perspectiva de ter Brady associado a nação invasora e contribuir ativamente para a equipe em busca de um campeonato.

“Acho que todo mundo sabe como me sinto em relação à pessoa Tom”, afirmou McDaniels. “Então, se isso der certo, obviamente estarei incrivelmente animado sobre apenas ele ser alguém que está na Raider Nation e tem interesse em nós fazermos o melhor que pudermos na tentativa de trazer um time de futebol americano aqui para Las Vegas.

No entanto, McDaniels reconheceu que as especificidades do negócio permanecem incertas e além de seu controle. Referindo-se aos detalhes da aquisição da participação de Brady, ele admitiu: “Não sei exatamente onde está tudo isso. Acho que é uma questão que está muito acima do meu nível salarial em termos dessas coisas. Mas, obviamente, eu tinha uma ótima história com o jogador e ainda melhor com a pessoa. Então obviamente será uma tremenda honra para fazer parceria com ele novamente.”

Embora o tamanho exato e o custo de aposta de Brady ainda não foram divulgadas, a venda foi acertada e está pendente de aprovação da NFL, o que pode levar algum tempo. De acordo com Albert Breer da Sports Illustratednão há planos de abordar a venda na próxima reunião da primavera.