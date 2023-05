Trevon Diggs negocia contrato de longo prazo com o Dallas Cowboys: ‘Adoro estar aqui’

Tele Dallas Cowboysestão procurando proteger seu líder defensivo Trevon Diggscom um acordo de longo prazo. Diggsque foi fundamental para o sucesso recente dos Cowboys, tem sido um cornerback de destaque no NFLcom uma capacidade impressionante de desligar os melhores receptores das equipes adversárias.

O jogador de 24 anos teve um impacto significativo para o vaqueiros nas últimas temporadas, com suas habilidades de falcão de bola e interceptações que mudaram o jogo, que ajudaram sua equipe a avançar para a rodada divisionária do Eliminatórias da NFC.

Com Diggs entrando no último ano de seu acordo de novato, os Cowboys estão ansiosos para prendê-lo com um contrato estendido. O cornerback expressou seu amor por Dallas e seu desejo de permanecer com a equipe.

“Espero que algo seja descoberto”, disse Diggs Jon Machota de o atlético em relação a um contrato de longo prazo. “Eu amo Dallas. Eu amo estar aqui. Veremos.”

A estrela defensiva do Cowboys, Trevon Diggs, espera ficar em Dallas nos próximos anos

Diggs está definido para ganhar pouco menos $ 5 milhões nesta temporada, e os Cowboys têm a opção de usar o marca de franquia sobre ele no próximo ano, se necessário. No entanto, ambos os lados estão ansiosos para chegar a um acordo sobre um contrato de longo termo.

Diggs não é a única estrela do Cowboys em busca de uma nova extensão, com wide receiver Cee Dee Lamb também à procura de um acordo de longo prazo. Embora haja mais tempo para fechar um acordo para Lamb, garantir contratos de longo prazo para ambos os jogadores é uma prioridade para os Cowboys.

Com o talento e potencial de Diggs, não é surpresa que os Cowboys estejam procurando prendê-lo a longo prazo. Como a equipe almeja mais sucesso, ter Diggs como peça fundamental de sua defesa é fundamental, e tanto o jogador quanto a equipe esperam chegar a um acordo favorável em breve.