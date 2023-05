Trey Songz faz acordo judicial em ataque de boliche, 10 acusações retiradas

Trey Songz está agora fora de perigo por sua suposta surra no boliche no ano passado – porque descobrimos que as acusações mais sérias foram retiradas.

Songz se declarou culpado na terça-feira de uma única violação de conduta desordeira em conexão com o incidente… enquanto os promotores concordaram em rejeitar as 10 acusações originais contra ele, que incluíam agressão e assédio agravado.

Conforme informamos, Trey foi acusado em outubro de socando uma mulher repetidamente no rosto em um banheiro de boliche em NY, com a mulher alegando que ele também a arrastou pelos cabelos.

advogado de Trey, Mitchell Schusterdisse ao TMZ: “Agradecemos a aplicação da lei de Nova York e o escritório do promotor público por sua investigação abrangente e consideração cuidadosa de todas as evidências, o que acabou confirmando o que sabíamos o tempo todo e resultou na decisão do escritório do promotor distrital de não prosseguir com nenhum dos as acusações originais contra nosso cliente.”