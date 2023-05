Tribunal de Justiça do Paraná Inicia Seleção para Cargos de Nível Superior

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ – PR) anunciou a realização de um processo seletivo para contratação de profissionais de nível superior.

As oportunidades são para o cargo de Engenheiro.

O período de inscrições tem inicio no dia 16 de maio e segue aberto até o dia 26 do mesmo mês.

Vagas e salários TJ – PR

Ao todo, o TJ PR oferece 12 vagas para contratação imediata para o cargo de engenheiro nas especialidades Civil, Mecânico e Elétrico.

Confira a disponibilidade de vagas por especialidades a seguir:

Engenheiro Civil

Projetista executivo de fundações, contenções e arrimos, terraplanagem e movimentação de terra – 1 vaga;

Projetista executivo de estruturas de concreto armado e estruturas de aço – 1 vaga;

Projetista executivo de instalações hidrossanitárias, prevenção e combate ao incêndio, drenagem e impermeabilização e tramitação para aprovação nos órgãos competentes – 1 vaga;

Coordenação e compatibilização de projetos, analista de projetos civis, projetista de detalhamento de sistemas construtivos e métodos executivos, especificações técnicas, canteiro obras, cronograma de execução de serviços, rede pert cpm; compatibilização de projetos – 1 vaga;

Elaboração de orçamentos e compatibilização de projetos – 1 vaga;

Fiscalização, gerenciamento e acompanhamento de obras e serviços de engenharia e levantamento e orçamento de serviços de reformas, reparos e manutenções – 4 vagas;

Engenheiro Mecânico

Projetista de instalações mecânicas, atuante também na fiscalização e acompanhamento da execução de obras e serviços de engenharia – 1 vaga;

Engenheiro Elétrico

Projetista de instalações elétricas de baixa e média tensão, sistemas de cftv e alarme, instalações de redes de voz e dados, spda e aterramento e tramitação dos projetos para aprovação nas concessionárias, além de trabalhar como projetista executivo de instalações elétricas de baixa, média e alta tensão, sistemas de cftv e alarme, instalações de redes de voz e dados, spda e aterramento e tramitação dos projetos para aprovação nas concessionárias – 2 vagas.

O salário oferecido pelo TJ PR é de R$ 4.152,81 para uma jornada de trabalho de 35 horas semanais.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos, conforme exigido em edital:



Você também pode gostar:

Brasileiro nato ou brasileira nata, naturalizado ou naturalizada ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado ou amparada pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros, Brasileiras e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos § 1º, do artigo 12, da Constituição Federal;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

Haver concluído o curso de graduação em Engenharia Civil, ou Elétrica, ou Mecânica, conforme a especialidade para o qual está inscrito, por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e possuir registro no respectivo Conselho de Classe;

Estar regularmente registrado no Conselho de Classe profissional (CREA);

Apresentar documentação legal que comprove o registrado na inscrição, bem como dos documentos de aperfeiçoamento profissional e/ou tempo de serviço;

Gozar de boa saúde física e mental para o desempenho da função, e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das atribuições, o que será devidamente averiguado no exame médico pré-admissional;

Não acumular cargo, emprego ou função pública, excepcionados os casos permitidos pela Constituição Federal, apresentando declaração própria sobre essa Condição;

Estar no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos, e quite com suas obrigações eleitorais e militares;

Não possuir antecedentes criminais e não ter sofrido penalidades no exercício de cargo público, entre outros requisitos.

Inscrições Concurso TJ – PR

Os interessados em participar do processo seletivo do TJ PR têm entre os dias 16 de maio de 2023 a 26 de maio de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do TJ PR.

Não será cobrada taxa de inscrição.

Etapas processo seletivo TJ – PR

O processo seletivo para o TJ – PR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Exame de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 4 de junho de 2023. A avaliação será online e contará com 35 questões, sendo 15 perguntas de Raciocínio Lógico e 20 de Legislação – Licitações Contratos.

Os candidatos aprovados na primeira fase serão convocados para a avaliação de títulos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.