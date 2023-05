Tributo real: o rei Charles III homenageia o legado icônico de Tina Turner

Rei Carlos III prestou homenagem ao falecido Tina Turner, conhecida como a Rainha do Rock ‘n’ Roll, com uma homenagem musical após sua morte. Num gesto comovente, o monarca recém-coroado permitiu que o Banda dos Guardas Galeses para apresentar seu hit icônico de 1989 “O melhor” durante a cerimônia de troca da guarda no Palácio de Buckingham. Imagens de vídeo compartilhadas pelo Forces News capturaram esse momento sincero.

Acompanhada pelo Corpo de Bateria da Guarda Galesa do Primeiro Batalhão, a banda apresentou uma versão cativante da canção de Turner durante a cerimônia centenária, simbolizando a transferência da responsabilidade de proteger o Palácio de Buckingham e o Palácio de St. James para a Nova Guarda. Este tributo mostrou o profundo impacto da música de Tina Turner nas pessoas através das gerações.

Rei Carlos III compartilhou uma conexão especial com a lendária cantora, tendo-a conhecido em 1986, quando ela se apresentou no Prince’s Trust All-Star Rock Concert no Estádio de Wembley. Este encontro marcou o início de uma apreciação duradoura pelo talento de Turner e suas contribuições para o mundo da música.

The Best é uma música especial para o príncipe William

Em uma revelação sincera, Príncipe William, durante um episódio da série “Time to Walk” da Apple Fitness + em dezembro de 2021, expressou a importância da música “The Best” de Tina Turner em sua vida. Ele revelou que sua mãe, princesa Dianatocava a faixa enquanto dirigia ele e seu irmão, Príncipe Harryde volta ao internato.

A música se tornou uma parte querida de seus momentos familiares, com Diana cantando a plenos pulmões e até mesmo envolvendo o pessoal da segurança nas alegres cantorias.

Príncipe William, relembrando aqueles passeios de carro, compartilhou: “Quando ouço agora, me leva de volta àqueles passeios de carro e traz muitas lembranças de minha mãe.” A música ocupa um lugar especial em seu coração, evocando memórias queridas de seu tempo juntos.

Tina TurnerA morte de aos 83 anos devido a causas naturais afetou profundamente fãs e celebridades. Figuras proeminentes como Mick Jagger, Oprah Winfrey, Cher e Angela Basset foram às redes sociais para compartilhar suas memórias da icônica cantora de “Proud Mary”.