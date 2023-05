Trinus Co. Anuncia Novas Vagas de Emprego – Confira os Cargos Disponíveis!

A Trinus Co., empresa líder em soluções tecnológicas, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas de atuação pelo país. Com o objetivo de expandir seus negócios e atender às crescentes demandas de seus clientes, a empresa busca por profissionais talentosos e comprometidos para se juntarem ao seu time.

Trinus Co. anunciou novas vagas de emprego pelo país

Além de oferecer um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador, a Trinus Co. também disponibiliza diversos benefícios aos seus funcionários, como plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, programa de incentivo à educação e muito mais. Além disso, a empresa oferece oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, permitindo que seus colaboradores atinjam seu máximo potencial e cresçam juntamente com a organização. Confira abaixo as vagas de emprego disponíveis:

Desenvolvedor Java Pleno;







Analista de Sistemas Sênior;







Analista de Suporte Técnico;







Gerente de Projetos de Tecnologia;







Especialista em Banco de Dados;







Arquiteto de Soluções;







Desenvolvedor Full Stack;







Analista de Segurança da Informação;







Coordenador de Desenvolvimento de Software;







Analista de Marketing Digital;







Consultor de Negócios;







Analista de Recursos Humanos;







Estagiário em TI;







Analista de Compras.

As vagas estão disponíveis através do site. Os interessados devem se candidatar diretamente pelo portal, a seguir, que é o parceiro da Trinus Co. para o processo de seleção.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis na Trinus Co., é necessário acessar o site 123empregos e escolher a vaga de interesse. Em seguida, o candidato será redirecionado para o portal, onde deverá preencher o formulário de inscrição e enviar seu currículo.

É importante ressaltar que os candidatos devem possuir os requisitos mínimos exigidos para cada vaga, além de terem uma boa comunicação interpessoal, proatividade, espírito de equipe e estar dispostos a aprender e se desenvolver profissionalmente.

Sobre a empresa

A Trinus Co. é uma empresa de tecnologia que oferece soluções inovadoras e personalizadas para empresas de diversos segmentos. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, a empresa conta com um time de profissionais altamente capacitados e comprometidos em fornecer o melhor serviço aos seus clientes.

Com sede em São Paulo e filiais em outras regiões do país, a companhia tem se destacado no mercado de tecnologia pela sua capacidade de inovar e se adaptar às mudanças do mercado. A empresa investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento, visando sempre oferecer as melhores soluções aos seus clientes e se manter na vanguarda da tecnologia.

