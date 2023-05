Trump ataca moderador durante evento na prefeitura da CNN: você é uma pessoa desagradável

Durando um contencioso CNN prefeitura quarta-feira à noite, ex-presidente Donald Trump investigou suas mentiras sobre a eleição de 2020, minimizou a violência em 6 de janeiro de 2021 e insultou repetidamente a mulher que um júri civil esta semana o considerou responsável por abuso sexual e difamação.

Trump, retornando à rede depois de anos de acrimônia, também se recusou a dizer se deseja que a Ucrânia vença a guerra contra a agressão russa e disse que os EUA “poderiam muito bem” deixar de cumprir suas obrigações de dívida, apesar das consequências econômicas potencialmente devastadoras.

Trump foi recebido com zombarias e insultos por 2º depoimento em processo de fraude em NY

O evento ao vivo e televisionado – realizado na votação antecipada de New Hampshire – destacou os desafios de verificar os fatos de Trump em tempo real. O ex-presidente foi saudado e aplaudido por uma audiência de eleitores republicanos e não afiliados que planejam votar nas primárias do Partido Republicano, como moderador Kaitlan Collins às vezes lutava para corrigir o registro enquanto Trump o esmagava com declarações falsas. “Você é uma pessoa desagradável”, ele retrucou em um ponto.

O evento também destacou o que talvez seja o desafio mais fundamental de Trump, já que ele emergiu como o favorito indiscutível para a nomeação republicana para assumir o cargo de presidente. Joe Biden de novo. Embora o tom de Trump e as declarações polêmicas muitas vezes emocionem as multidões republicanas nas primárias, até agora ele pouco fez para expandir seu apelo entre os moderados e independentes que o desprezaram em 2020 e serão cruciais para vencer a eleição geral.

De fato, na quarta-feira, Trump dobrou repetidamente suas mentiras de que a eleição de 2020 havia sido “fraude”, embora autoridades eleitorais estaduais e federais, sua própria campanha e assessores da Casa Branca, e dezenas de tribunais, incluindo juízes republicanos, tenham dito que há nenhuma evidência para apoiar suas reivindicações.

Ele também não demonstrou remorso pelo que aconteceu em 6 de janeiro, quando uma multidão de seus apoiadores invadiu violentamente o Capitólio em uma tentativa de impedir a certificação da vitória de Biden. Ele desculpou sua resposta atrasada naquele dia – ele ficou em silêncio por mais de três horas enquanto a carnificina se desenrolava – exibindo uma impressão de sua linha do tempo no Twitter como forma de defesa.

Em vez disso, ele atacou o policial negro que atirou e matou o desordeiro. Ashley Babbitt, chamando-o de “bandido”, apesar da conclusão do Departamento de Justiça de que o tiroteio foi justificado. E disse que está inclinado a perdoar “uma grande parte” dos desordeiros acusados ​​no ataque. Mais de 670 pessoas foram condenadas por crimes relacionados a esse dia, incluindo algumas consideradas culpadas de conspiração sediciosa ou agressão a policiais.

Donald Trump ainda não aceita a derrota

Trump também rejeitou uma sugestão de que ele se desculpasse com seu ex-vice-presidente, Mike Penceque foi alvo da multidão depois que Trump insistiu erroneamente que Pence tinha o poder de anular os resultados das eleições.

“Eu não sinto que ele estava em perigo”, disse ele. Na verdade, disse Trump, Pence foi quem “fez algo errado”.

Ele também não se comprometeria a aceitar os resultados da próxima eleição, dizendo que o faria apenas se sentir que “é uma eleição honesta” – como disse antes das eleições de 2020.

O fórum do horário nobre – o primeiro grande evento televisivo da campanha presidencial de 2024 e a primeira entrevista de Trump no CNN desde antes de ser eleito presidente em 2016 – atraiu suspeitas de ambos os lados da divisão política assim que foi anunciado.

Os democratas questionaram se um homem que continua a espalhar mentiras sobre sua derrota nas eleições de 2020 deveria ter tempo de antena. Os conservadores se perguntam por que Trump apareceria – e potencialmente aumentaria a audiência – em uma rede que ele continuamente menosprezou.

As apostas aumentaram consideravelmente na terça-feira depois que os jurados em Nova York descobriram que Trump havia abusado sexualmente e difamado o colunista de conselhos. E. Jean Carroll quase três décadas atrás, embora eles tenham rejeitado sua alegação de que ele a estuprou. O júri concedeu a ela $ 5 milhões em danos.

Trump, no evento de quarta-feira, chamou o caso de “notícia falsa” e insistiu que não conhecia Carroll, mesmo quando a atacou em termos profundamente pessoais. “Ela é uma maluca”, disse ele, arrancando risos da multidão.

Problemas legais de Donald Trump

Trump geralmente não reagiu bem quando pressionado no palco sobre seu comportamento em relação às mulheres, principalmente durante o primeiro debate presidencial republicano de 2015, quando ele brigou com o então-Notícias da raposa hospedar Megyn Kelly e mais tarde a acusou de ter “sangue saindo dela em qualquer lugar”. Carroll é uma das mais de uma dúzia de mulheres que acusaram Trump de agressão ou assédio sexual ao longo dos anos; Trump negou as acusações.

Embora o veredicto do julgamento civil não tenha punições criminais, é apenas uma das inúmeras questões legais enfrentadas por Trump, que foi indiciado em Nova York em março por pagamentos clandestinos feitos a mulheres que alegaram casos extraconjugais com ele. Trump também está enfrentando investigações na Geórgia e em Washington sobre sua suposta interferência nas eleições de 2020 e seu manuseio de documentos confidenciais e possível obstrução da justiça.

As dificuldades de entrevistar Trump ao vivo no ar tornaram-se imediatamente aparentes quando a prefeitura começou com perguntas sobre a eleição de 2020. À medida que a noite avançava, Collins tornou-se mais agressivo ao tentar definir Trump em detalhes, tentando meia dúzia de vezes para fazê-lo dizer o que faria se uma proibição federal do aborto chegasse à sua mesa.

Ele disse que iria “negociar” para “as pessoas ficarem felizes”.

Durante a troca, Trump repetiu a falsa alegação de que os defensores do direito ao aborto queriam “matar um bebê” no nono mês de gravidez ou mesmo após o nascimento – comentários que não foram verificados por Collins.

Ele também se recusou a dizer se deseja que a Ucrânia vença a guerra contra a Rússia. “Não penso em termos de ganhar e perder”, respondeu. E ele se recusou a dizer se acredita que o presidente russo Vladimir Putin é um criminoso de guerra, como alegou o Tribunal Penal Internacional.

“Isso é algo a ser discutido posteriormente”, disse Trump, argumentando que chamar Putin de criminoso de guerra complicaria os esforços para fazer um acordo para encerrar o conflito. Trump foi amplamente criticado durante seu mandato por aceitar a insistência de Putin de que a Rússia não havia interferido na eleição de 2016 para ajudá-lo, embora as agências de inteligência dos EUA tivessem determinado o contrário.

Donald Trump chama moderador de ‘pessoa desagradável’

Quanto ao risco iminente de um calote sem precedentes do governo, Trump parecia blasfemo.

“Bem, você pode fazer isso agora porque fará mais tarde porque temos que salvar este país”, disse ele.

Uma discussão sobre a recusa de Trump em entregar documentos confidenciais mantidos em seu clube Mar-a-Lago foi particularmente controversa. Quando Collins o interrompeu em um ponto, Trump disse: “Posso terminar?”

“Sim, qual é a resposta?” ela disse.

“Você é uma pessoa desagradável”, brincou Trump.

Biden respondeu à prefeitura no Twitter, escrevendo: “É simples, pessoal. Vocês querem mais quatro anos disso? Se não, contribuam para nossa campanha.”

Trump há muito liga CNN “notícias falsas” e lutou com Collins. No entanto, a equipe de Trump viu o convite da rede como uma oportunidade de se conectar com uma faixa mais ampla de eleitores do que aqueles que normalmente sintonizam os canais conservadores que ele prefere. Um conselheiro observou que Trump obteve sucesso em 2016 ao sair da tradicional zona de conforto dos republicanos.

Donald Trump x Ron DeSantis

A aparência serviu como outro contraste com o governador da Flórida. Ron DeSantisque é visto como um dos principais rivais de Trump para a indicação presidencial do Partido Republicano em 2024 e deve lançar sua campanha nas próximas semanas.

DeSantis adotou uma abordagem de mídia protegida, evitando em grande parte as perguntas da grande imprensa enquanto adotava Notícias da raposaque já foi uma líder de torcida leal de Trump, mas agora é frequentemente denegrida pelo ex-presidente.

A campanha de Trump voltou-se para novos canais, incluindo podcasts conservadores populares e vídeos feitos para mídias sociais que costumam acumular centenas de milhares de visualizações.

Sua equipe também convidou repórteres de vários meios de comunicação para embarcar em seu avião e organizou paradas não anunciadas em restaurantes locais e outros locais para mostrá-lo interagindo com os torcedores, em contraste com o menos carismático DeSantis.