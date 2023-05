Tucker Carlson pretende sediar um debate eleitoral republicano diferente para Donald Trump

Oum dos primeiros efeitos profundos da Tucker Carlson deixando a Fox News finalmente chegou e obviamente envolve o ex-presidente Donald Trump. Embora haja textos vazados de Tucker xingando Trump e insultando-o, os dois ainda estão dispostos a colaborar juntos para sua versão do ‘bem maior’. De acordo com o The Washington Post, o apresentador agora desempregado já começou a lançar a ideia de sediar um debate do Partido Republicano durante as primárias, além do que a Fox News faz a cada eleição. Esta é uma retaliação direta à rede de Tucker depois que eles o demitiram, Carlson estaria disposto a desistir de milhões para ter sua própria plataforma para um debate. Dado que Trump não está satisfeito com nenhuma rede convencional, ele definitivamente estaria interessado nessa ideia.

Qualquer pessoa que tenha uma ideia detalhada do enorme impacto que Tucker Carlson teve nos telespectadores da Fox News dirá que ele facilmente levou pelo menos metade dessa audiência com ele. Se ele conseguir isso ao lado de Trump, será uma grande vitória para o ex-presidente. Os americanos estão começando a se mover para o lado de Trump em meio a todas as tensões entre o atual governo e outras superpotências como China ou Rússia. As tensões estão no auge de todos os tempos com os dois países, ainda piores do que a Crise dos Mísseis de Cuba e a Guerra Fria. Esse comportamento do Partido Democrata conseguiu convencer até mesmo muitos democratas a não confiarem em seus funcionários tanto quanto confiavam quando Obama estava no cargo.

Trump já ameaçou não comparecer ao debate da Fox News

O ex-presidente já ameaçou não ir ao debate oficial que a Fox News está organizando para o Partido Republicano. É suposto apresentar todos os maiores candidatos para representar o Partido Republicano durante a próxima eleição presidencial contra os democratas. Carlson ainda não tem uma plataforma e desistiria de milhões na Fox News para encontrar uma. As ofertas já caíram em sua mesa e publicamente de canais proeminentes do Youtube ou outros meios de comunicação online. Mas, por enquanto, Tucker está em silêncio e fazendo essas apresentações nos bastidores. Se ele conseguir uma plataforma importante para esses debates, você assistiria a isso ou ao da Fox News?