Tumor de câncer de Jeff Bridges reduzido significativamente, batalha contra COVID continua

EUuma entrevista franca com AARP, ator de Hollywood Jeff Bridges fornece uma atualização perspicaz sobre sua saúde, compartilhando notícias positivas sobre o encolhimento significativo de seu tumor, ao mesmo tempo em que reconhece os desafios que enfrentou durante sua recuperação do COVID-19.

Bridges revela que durante as filmagens de O velho homem, ele desconhecia completamente o tumor de 9 por 12 polegadas à espreita dentro de seu corpo. No entanto, ele revela com alegria que seu tumor diminuiu de tamanho desde então, agora parecendo uma mera bola de gude. Este notável progresso é atribuído ao seu tratamento contínuo. Notavelmente, Bridges anunciou publicamente seu diagnóstico de linfoma em outubro de 2020 e posteriormente confirmou a remissão em setembro de 2021.

Enquanto a regressão do tumor trouxe alívio, a recuperação do COVID-19 provou ser um processo mais intrincado e prolongado. O ator havia contraído o vírus enquanto estava em tratamento contra o câncer, colocando pressão significativa em seu sistema imunológico.

Bridges está abraçando “o dom da vida”

Discutindo seu estado mental, Bridges admite que inicialmente duvidou de sua capacidade de voltar ao trabalho, contemplando a possibilidade de se afastar definitivamente. Com o tempo, sua perspectiva passou por uma transformação, reforçada por uma mudança semelhante de mentalidade que o ajudou a navegar pelo episódio do COVID-19. Ele percebeu que sua recuperação representava um presente extraordinário, uma oportunidade de abraçar a vida de novo.

“Eu nunca pensei que trabalharia de novo, sério”, compartilha Bridges com franqueza. “Então, a princípio, eu disse: ‘Bem, veremos.’ Mas eventualmente isso se tornou, ‘Talvez eu possa.’ Tenho que admitir que ainda estava com medo de voltar ao trabalho.”

A virada para Bridges ocorreu quando ele abraçou a noção de que sua recuperação era uma bênção preciosa, uma chance de valorizar e aproveitar ao máximo cada momento. Essa mudança de perspectiva o ajudou a navegar pelas incertezas e medos, inspirando-o a se aventurar de volta ao mundo do trabalho.

Enquanto Jeff Bridges continua sua jornada de saúde, ele continua grato pelo progresso significativo na redução do tumor. Com determinação inabalável e uma perspectiva positiva, ele enfrenta os desafios impostos por sua recuperação do COVID-19, valorizando o dom de uma vida renovada e abraçando ansiosamente as oportunidades que estão por vir.