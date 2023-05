Túmulo enorme de Pelé é aberto ao público no Brasil com relva e estátuas em tamanho real

Fãs querem prestar homenagem a Pelé agora será saudado por um memorial épico … o túmulo da lenda do futebol no Brasil acaba de abrir ao público – e é luxuoso.

O santuário – que está localizado dentro do cemitério mais alto do mundo em Santos, Brasil – apresenta um caixão dourado, grama no chão… e até mesmo estátuas em tamanho real na entrada da sala.

No teto, há uma pintura do céu… e nas paredes, imagens de milhares de torcedores torcendo.

No total, o monumento ocupa cerca de 2.000 pés quadrados de espaço.

Os fãs podem visitar o túmulo assinando um formulário no site do Cemitério Memorial Ecumênico… mas apenas alguns poucos sortudos entrarão – no momento, apenas 60 visitantes são permitidos por dia.

filho de Pelé, Edsonse emocionou com a inauguração do túmulo na segunda-feira… repórteres de andaime ele ficou emocionado com o memorial.

“Tem a essência do que ele era”, disse ele.

Pelé – três vezes vencedor da Copa do Mundo – faleceu é dezembro 29 aos 82 anos … e homenagens ao lendário jogador de futebol vêm de todo o mundo quase todos os dias desde então.

Na verdade, seu nome era apenas adicionado ao dicionário português… reconhecendo “aquilo ou alguém fora do comum”.