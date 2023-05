Tupac Shakur receberá estrela póstuma na Calçada da Fama de Hollywood

Um anúncio da Câmara de Comércio de Hollywood na quarta-feira revelou o veterinário da rádio da Costa Oeste e apresentador do REAL 92.3 Garotão será o MC do evento em 7 de junho e a irmã de Tupac Sekyiwa “Set” Shakur estará disponível para aceitar a estrela em nome de seu irmão.

Diretor Allen Hughes e produtor executivo Jamal José do novo documentário Pac da F/X, “Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur”, também servirá como oradores convidados.