Tweets quentes: a grande jogada do PFL, o maior roubo da história do UFC e o vilão mais divertido do esporte

Voltamos amores!!!

É isso mesmo, chegou a hora (sinceramente, está muito atrasada) para o retorno de sua coluna de mala postal favorita. Com o UFC tirando um fim de semana de folga antes de um período de verão de 13 semanas e todos os outros grandes promotores de MMA também tirando o fim de semana do Memorial Day, é hora de responder às suas perguntas sobre a boa e velha luta de socos. Vamos ver o que está em pauta esta semana.

Em homenagem ao deliciosamente caótico Jason Momoa em Fast X, que é o vilão mais divertido da história do MMA? — Alexander K Lee (@AlexanderKLee) 24 de maio de 2023

Em primeiro lugar, deixe-me apenas dizer que esta é uma ótima pergunta. Não apenas porque tive que pensar sobre isso, mas porque invoca Fast X, o filme mais insano do ano até agora. Algo disso fez sentido? Não. Nem um pouco. Jason Momoa estava exagerando como Porky Pig? Absolutamente. Mas Fast X foi o mais divertido da franquia desde antes de Paul Walker falecer, e isso tem faltado muito em Fate e Nine. E assim, nessa linha, minha resposta será Chael Sonnen.

Acho que não damos crédito suficiente a Sonnen por ser um personagem verdadeiramente único na história do MMA. Estamos falando de um cara que literalmente ninguém se importou durante a maior parte de sua carreira, até que ele finalmente encontrou a receita para atrair as pessoas: conversa de wrestling profissional com um toque de fanatismo.

Sonnen ganhou destaque ao perseguir de forma ruidosa e desrespeitosa Anderson Silva, o maior lutador do mundo na época. Ele está longe de ser o primeiro a pegar emprestado do pro-wrestling e certamente não foi o último. Anos depois, Conor McGregor iria imitar o mesmo manual, e Colby Covington tentou o seu melhor, mas não funcionou muito bem. A razão pela qual não aconteceu é porque Colby está perdendo o molho secreto do Chael’s Big Mac: não é apenas fanfarronice e exagero com declarações nacionalistas apimentadas – também deve haver uma sensação de que o falador está na piada.

Quando Sonnen contou sua bizarra história de ônibus sobre os irmãos Nogueira, ou sugeriu que ele achava que bater fora significava que ele havia perdido o round – não a luta – ele estava deixando a multidão espiar por trás da cortina e ver um cara que, sim, disse algumas coisas terríveis, mas que no final das contas não acredita nisso. É um pouco, e ele está desempenhando um papel. Você não odeia Christopher McDonald por interpretar o atirador McGavin. Você simplesmente odeia o Shooter. E é isso que Colby sempre perdeu.

Quanto a McGregor, muitas pessoas o responderão por isso, e isso não está exatamente errado. Mas para mim, o grande volume de coisas genuinamente antipáticas que McGregor fez fora da gaiola significa que nunca consigo vibrar com ele como um vilão. Em algum momento, o número de prisões, alegações e comentários horríveis faz de Conor alguém mais decepcionante do que divertido. Então, em vez disso, dê-me Sonnen, que pelo menos diz coisas engraçadas sobre testes de drogas e não socou velhos em bares ultimamente.

Se o elenco do PFL, Bellator e ONE combinado, o elenco é forte o suficiente para competir com o UFC? — Phillip Kadek (@phillynextdoor) 24 de maio de 2023

Isso depende do que você quer dizer quando diz “competir”. Olhando para o MMA Fighting Global Rankings, o UFC representa atualmente 135 dos 165 lutadores classificados no mundo. Isso é aproximadamente 82 por cento. Então, se “competir” significa, todos eles podem unir forças para criar uma entidade rival que pode enfrentar o UFC regularmente? Não. Claro que não. Eles não têm cavalos no celeiro para correr essa corrida. Mas se “competir” significa “eles teriam lutadores de qualidade suficientes para incentivar mais a se juntarem?” Eu acho que a resposta é sim.

No momento, o Bellator, o ONE e o PFL oferecem aos agentes livres razões legítimas para colocar o UFC em segundo plano. O ONE oferece uma vibração competitiva diferente, com a oportunidade de competir em várias disciplinas, se assim o desejar. O PFL tem a cenoura de $ 1 milhão para balançar. E o Bellator tem o elenco mais completo fora do UFC. Individualmente, essas coisas não se mostraram um incentivo grande o suficiente para fazer os lutadores abandonarem o UFC em massa. Mas se você combiná-los todos em uma super organização, estaremos começando a cozinhar com alguma coisa. É o suficiente para competir abertamente com o UFC? Ainda não. Mas fecha a lacuna e daria a Dana White um motivo para ficar acordado um pouco mais tarde pela primeira vez em muito tempo.

O negócio de Ngannou colocará o PFL fora do mercado? — marc chenier (@marcthesharkbc) 26 de maio de 2023

Não, mas não é uma pergunta ridícula.

Vamos colocar logo de cara: o PFL pagou a mais por Francis Ngannou. Embora não saibamos as finanças exatas, sabemos o suficiente para que eu possa dizer isso com confiança. Ngannou pode ser o homem mais malvado do planeta, mas ele nunca foi um grande empate em PPV e não luta há mais de um ano. Acho que não deveria ser polêmico dizer que Ngannou nunca vai gerar receita suficiente para fazer seu negócio valer a pena para o PFL em dólares e centavos. Felizmente, não é isso que o PFL busca.

Para o PFL, Ngannou representa o bem mais raro nas lutas: a legitimidade. O UFC é o lar de 80 por cento dos melhores lutadores do mundo e praticamente todos os campeões. Goste ou não, esse tipo de domínio ressoa com a população do MMA. Basta olhar para o Bellator! Scott Coker tem um argumento legítimo de que sua empresa tem o melhor lutador do mundo em cinco categorias de peso, mas nenhum fã leva a promoção a sério – é apenas uma discussão, não algo real. Com Ngannou, o PFL contratou alguém de verdade.

Para o PFL, a contratação de Ngannou não é um movimento em uma planilha de P&L, é uma declaração, uma declaração para a comunidade do MMA em geral de que a promoção está aqui para fazer algo real, algo grande. É uma forma de mostrar aos outros lutadores o que está acontecendo fora do UFC, e que eles não apenas estão dispostos a pagar muito dinheiro, como também estão dispostos a trabalhar com os lutadores de uma forma que o UFC nunca fez, trazendo eles no rebanho. será que vai dar certo? Nenhuma idéia. Mas dê crédito a eles por tentar. Caso contrário, você está destinado a chafurdar humildemente nas bordas da relevância até virar pó *tosse* Bellator *tosse*.

No final das contas, eu não ficaria muito preocupado com o PFL, pelo menos não agora. Pelo que posso dizer, o PFL parece estar executando o manual de startups de tecnologia, onde o objetivo não é a lucratividade, é a promessa de inovação em algum momento não específico no futuro, de “interromper” uma indústria estagnada que vale bilhões de dólares. dólares. Quem precisa ganhar dinheiro quando, em vez disso, você pode vender a ideia de TANTO DINHEIRO em algum momento no futuro. Quem precisa de um pássaro na mão quando, em vez disso, posso convencer um conglomerado de trilhões de dólares a me dar dois pássaros em troca deste arbusto que pode ter milhares de pássaros nele. E quando o mato estiver estéril, o conglomerado o usará apenas como gravetos e o descartará como dedução fiscal. Então, realmente, todos ganham aqui, especialmente Ngannou.

Quem é seu lutador atual favorito além do volk? —coop (@sugacoop) 24 de maio de 2023

Como todo mundo que acompanha esse esporte, quando comecei a assistir, eu tinha muitos favoritos. BJ Penn, Fedor Emelianenko, Carlos Condit e José Aldo, só para citar alguns. Mas à medida que o esporte cresceu, eu envelheci e minha relação com a luta mudou, comecei a perder lutadores “favoritos”. Robbie Lawler ainda está nessa lista, mas sua carreira se tornou uma longa demais. E assim, quando ele luta, não bate como antes. Khabib Nurmagomedov foi provavelmente o último lutador em quem eu estava genuinamente envolvido emocionalmente quando ele lutou, e desde que ele se aposentou, eu realmente não sinto isso por ninguém.

Acho que a pessoa mais próxima de mim agora é Justin Gaethje. Ele já proporcionou tantas lutas incríveis, tão rotineiramente entregou o máximo que qualquer um poderia esperar como fã, que é impossível não sentir algum tipo de jeitinho quando ele pisa no cage. Quando ele enfrentar Dustin Poirier no UFC 291, vai ser um show e tanto, então acho que vou com “The Highlight”.

Qual é o maior roubo real que você acha que aconteceu no UFC? — Léo (@leolevy123) 24 de maio de 2023

Ótima pergunta! Tenho duas respostas, para duas circunstâncias muito diferentes.

Tank Abbott foi legítimo e criminalmente roubado no Ultimate Ultimate 96. Depois de passar por Cal Worsham e Steve Nelmark em 3 minutos e 54 segundos combinados, Abbott estava nas finais do torneio com uma boa chance de vencer tudo. Frye, por sua vez, já havia lutado com Gary Goodridge por 11 minutos e estava prestes a enfrentar Mark Hall, um homem que ele havia derrotado duas vezes antes, mas o fez em batalhas prolongadas. Parecia que Abbot estava prestes a enfrentar um Frye severamente esgotado nas finais. E então, Frye “acertou” Mark Hall com uma chave de Aquiles em 20 segundos, em uma luta que agora se sabe ter sido consertada. Hall e Frye eram comandados pelo mesmo cara, Robert DePersia, e presentear Frye com uma vitória fácil permitiu que ele economizasse energia e vencesse Abbott nas finais. Esse é o roubo mais claro que você encontrará, em qualquer lugar.

Mas, sem levar em consideração as formas mais básicas de fraude, e apenas falando sobre o bom e velho julgamento incompetente, vou para BJ Penn vs. Frankie Edgar 1. Talvez seja apenas porque essa luta está fresca em minha mente, mas Penn vs. Edgar é um dos maiores momentos de portas deslizantes na história do MMA que nunca é falado, em parte porque Edgar foi dominante na revanche. Mas Penn claramente deveria ter vencido a primeira luta e, se tivesse vencido, os próximos anos no peso leve seriam muito diferentes.

Em vez de uma revanche de Edgar-Penn, Penn provavelmente vai se defender contra Gray Maynard, uma luta que ele provavelmente vencerá devido à sua propensão a derrotar lutadores de boxe. Então, é Jim Miller ou Anthony Pettis. Pettis provavelmente vence Penn, Miller quase certamente não, mas então temos Pretty Tony como campeão do UFC dois anos completos antes de ele realmente ganhar o título. Nesse mundo, Benson Henderson nunca poderia ter se tornado campeão. O mesmo para Edgar, que pode ter caído para 145 antes, se não fosse o campeão dos leves. E agora, em vez de três defesas de título, BJ tem quatro ou cinco, e um argumento muito melhor para o status de GOAT leve. Tudo porque Doug Crosby, Sal D’Amato e Andy Roberts enlouqueceram em uma noite de 2010.

Ah, e para referência, o maior roubo na história do MMA é Mike Easton “derrotando” Chase Beebe no UWC 7. Estou falando sério quando digo que é o julgamento mais inexplicável já visto em uma luta de jaula.

Obrigado por ler e obrigado por todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus Tweets quentes para mim, @JedKMeshew, e eu vou respondê-los! Não importa se são tópicos ou insanos. Mande-as para mim e responderei as que mais gostar. Vamos nos divertir.