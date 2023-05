Twitter da NBA desapontado com Ja Morant, chama-o de ‘talento desperdiçado’ em meio a suspensão iminente

Mqualquer um de nós inicialmente pensou que estávamos olhando para notícias antigas quando o último incidente relacionado a armas com Eu moro foi anunciado. Certamente não havia como ele cometer o mesmo erro duas vezes, certo? Bem, esse nível de indiferença em relação a todos que querem ajudar o jovem jogador é exatamente o motivo pelo qual todos estão tão fartos de Eu moro. erudito Stephen A. Smith revelou que há executivos de alto escalão da liga que estão pedindo a suspensão de Ja Morant por um ano inteiro. A NBA tem uma reputação e uma imagem a proteger por quaisquer medidas que considerem adequadas. Não fazer nada contra Ja Morant por causa de um erro repetido não enviaria a melhor imagem para o público.

Ja Morant filmado com outra arma

Ja Morant é um talento desperdiçado?

Stephen A. Smith também acredita que Ja Morant sempre esteve disposto a fazer qualquer coisa para se safar do que quisesse. As pessoas que querem incentivá-lo a seguir um caminho diferente o fazem porque sabem que Ja Morant é um talento geracional que está sendo completamente desperdiçado. Esqueça os $ 200 milhões que Ja Morant está potencialmente desistindo, este homem está fazendo de tudo para arruinar uma carreira potencialmente no Hall da Fama. Não é de admirar que o Twitter da NBA o esteja perseguindo tão impiedosamente. As pessoas que amam a NBA sempre querem ver o talento da próxima geração chegando, Ja Morant parecia ser exatamente esse jogador. Os memes e as reações às notícias são implacáveis.

Quer você goste de assistir Ja Morant jogar ou não, todos podemos concordar que essas ações não podem ficar impunes de acordo com os regulamentos da NBA. Nenhum jogador deve receber tratamento diferenciado, mesmo que seja considerado o maior talento da história recente da NBA. É uma pena ver um talento tão incrível desperdiçar tudo simplesmente porque ele quer impressionar seus amigos com suas exibições públicas. Além disso, as pessoas continuam dizendo que Ja Morant é uma criança. Estamos falando de um homem de 23 anos, não de uma criança.