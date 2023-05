Twitter reage a 6ix9ine comendo tarântula com Eduin Caz do Grupo Firme

Raplicativos Tekashi 6ix9inecujo nome verdadeiro é Daniel Hernándezviajou para a Cidade do México com Estojo Eduin de grupo firme no início desta semana e compartilhou um vídeo do casal comendo uma tarântula frita enquanto andava em um ônibus de dois andares.

Hernandez, 27, e Caz, 28, estão festejando e trabalhando juntos recentemente após seu hit “E agora“, lançado há três semanas. O vídeo tem mais de 7 milhões de visualizações no YouTube.

Tekashi 6ix9ine foi severamente espancado em um ataque de emboscada em uma sauna de academia

A viagem à Cidade do México incluiu cantar seu sucesso em vários programas diurnos de televisão. Inúmeros fãs foram vistos seguindo-os até que finalmente chegaram ao ônibus.

Eles aparentemente estavam bebendo álcool junto com seus amigos no trânsito e 6ix9ine registrou o momento em que ele comeu a aranha frita.

Depois de dar uma mordida com um pouco de salsa verde, ele deu a Caz a outra metade, e o líder do Grupo Firme pareceu gostar do sabor.

caso 6ix9ine-Eduin Bromance

Dias antes, 6ix9ine compartilhou uma imagem dele dando um beijo na bochecha de Caz, e o Twitter enlouqueceu com teorias sobre a preferência sexual do rapper.

Caz tem dois filhos e outro a caminho com Irmão Margaridade quem se divorciou recentemente.

Tekashi, por outro lado, tem namorada e não deu outro motivo para fazer as pessoas acreditarem que ele é gay.

Alimentar Caz com uma tarântula, no entanto, não ajudou a teoria do Twitter a morrer. Em vez disso, o bromance deles abriu uma lata de minhocas, com a qual eles obviamente não se importam, porque no final é tudo atenção.