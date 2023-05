Tyler Christopher Christopher, estrela de ‘General Hospital’, é preso por causa de uma soneca bêbada no aeroporto

Tyler Christopher passou de “General Hospital” para um cara bêbado geralmente desmaiado que bebeu um pouco demais e precisava dormir um pouco – assim dizem os policiais no sul da Califórnia.

O DP de Burbank disse ao TMZ que o ator de novela de longa data foi preso na sexta-feira no aeroporto depois que os policiais foram notificados de um cara cochilando no chão perto do terminal da American Airlines … que os policiais suspeitavam que poderia estar relacionado ao álcool.