Tyler Herro pode retornar nas finais da NBA

Tyler Herroque perdeu todo o calor de MiamiSérie de sete jogos das Finais da Conferência Leste contra o celtas de Bostonpode voltar a disputar as finais da NBA contra o Denver Nuggets.

O armador fraturou a mão direita ainda no primeiro jogo do primeiro round. O Aquecer passou bem sem ele, porém, causando uma virada ao nocautear o dólares.

Depois de vencer o Bucks em cinco, o Miami, o oitavo cabeça-de-chave, venceu o Knicks em seis e o celtas em sete. Agora eles estão onde ninguém esperava: as finais da NBA.

Herro retornará no terceiro jogo

Herro foi o segundo melhor jogador ofensivo do Heat na temporada regular, então sua ausência torna o Playoff do time ainda mais impressionante. Os gostos de Gabe Vincent e Caleb Martin intensificaram quando importava, enquanto Jimmy Butler sempre é capaz de encontrar outro patamar na pós-temporada.

Miami pode ter um grande impulso, no entanto, com a notícia de que Herro pode retornar ao terceiro jogo durante as finais. Isso seria Miamiprimeiro jogo em casa contra o Denver Nuggetsque tem a vantagem de jogar em casa graças ao seu seeding mais alto.