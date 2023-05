Tyreek Hill chama Kansas City Chiefs de um apelido extremamente NSFW: ele está com raiva deles?

Ano que diz respeito a palavras extremamente desagradáveis, aquela Colina Tyreek costumava se referir às classificações de seu ex-time da NFL bem altas entre as menos elegantes. A talentosa estrela da NFL deixou o Kansas City Chiefs durante o período de entressafra de 2022 e o time não venceu o Super Bowl sem ele. Isso deve doer em muitos níveis e ele está se certificando de que as pessoas saibam que ele ainda é salgado sobre isso. Muitos relatórios sugeriram na época que Tyreek Hill viu a porta de saída porque ele estava pedindo muito dinheiro em seu novo contrato. Eventualmente, ele acabou jogando pelo Miami Dolphins e se tornando bastante irrelevante, apesar de suas habilidades evidentes. Os Dolphins acabaram pagando a Hill um contrato de US $ 120 milhões em quatro orelhas.

Devido a este contrato maciço, Tyreek Hill foi influenciado a se tornar um dos maiores fãs dos Dolphins, mas ele ainda aproveita todas as oportunidades para criticar o Kansas City Chiefs da maneira que puder. Durante uma entrevista recente com o Pro Football Talk, Tyreek Hill falou sobre como se sentiu maltratado pela liderança dos chefes de Kansas City. Ele prossegue dizendo o seguinte que prova que está pelo menos desapontado com os Chiefs: “Se os times vão nos dar jogos um contra um favoráveis ​​contra seu melhor corner, não vejo por que os times não utilizam seus melhores recebedores. E é aí que provavelmente, como eu e os Chiefs, desmoronamos ali mesmo.

A crueldade de Tyreek Hill contra os Chiefs

Mas essas palavras não são tão insípidas e rudes quanto o apelido que ele deu recentemente ao seu ex-time. Aconteceu durante um vídeo do Youtube em que Hill está apenas brincando e os chama dessa palavra. O Urban Dictionary provavelmente oferecerá uma definição muito melhor e mais detalhada de uma palavra que pode ser extremamente perturbadora para alguns. Não vamos contar aqui mas quem conhece, já pode imaginar a comoção que já causou. Muitos acham que esse insulto não tem fundamento porque Hill foi quem não aceitou um acordo diferente. Muitos ficam maravilhados com a ousadia de fazer tal afirmação contra um time que deu tudo por muitos anos.