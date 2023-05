Tyson Fury responde a Jon Jones com desafio para luta de boxe: ‘Eu sou o chefe neste jogo’; Jones responde

Tyson Fury respondeu ao desafio de Jon Jones com um dos seus próprios – mas em seus termos.

Na quinta-feira, Fury divulgou um vídeo criticando o comentarista colorido do UFC Joe Rogan por sugerir que Jones derrotaria Fury em uma luta se os dois homens estivessem trancados em uma sala juntos. Jones reagiu com uma resposta própria onde desafiou Fury para uma luta dentro do octógono do UFC, e chamou o presidente do UFC, Dana White, para que isso acontecesse.

Fury lançou seu próprio desafio a Jones através de seu Instagram, mas não para uma luta dentro do octógono, mas no ringue de boxe.

“Vejo que Jon Jones se manifestou”, disse Fury. “Jon, você fala sobre estar em uma jaula, eu não sou um lutador de jaula, cara. Eu sou um boxeador – o melhor boxeador, na verdade.

“Então, se você quiser entrar em um ringue de boxe e lutar comigo, fique à vontade. Avise. Você não precisa ligar para mais ninguém, ligue para mim porque é uma luta de boxe e eu sou o chefe neste jogo.

Espera-se que Jones defenda seu recém-conquistado título dos pesos pesados ​​do UFC contra o ex-campeão Stipe Miocic ainda este ano, enquanto Fury está atualmente sem um parceiro de dança – embora ele tenha plantado sementes para uma potencial luta de boxe com o ex-campeão do UFC e recente contratado do PFL, Francis Ngannou. .

Fury deixou a bola na quadra de Jones, por assim dizer, e elogiou um dos maiores nomes de todos os tempos do MMA pelo que ele fez em sua carreira, ao mesmo tempo em que sugeriu que uma luta de boxe com o campeão dos pesos pesados ​​do WBC não iria bem.

“Você é um grande lutador, Jon, mas não é um boxeador, com certeza”, disse Fury. “Tudo de bom, boa sorte.”

Em resposta, Jones foi ao Twitter para disparar contra Fury mais uma vez, enquanto apontava que o prolífico boxeador peso-pesado mudou sua postura rapidamente quando se tratou da possibilidade de enfrentá-lo em uma luta na jaula.

“Ontem, Tyson disse, ‘nenhum homem nascido de uma mãe pode me vencer’, hoje ele diz ‘Jon nunca pode me vencer em um ringue de boxe’, escreveu Jones no Twitter. “Sim, estou feliz por termos esclarecido isso.

“Você acabou de mudar sua batida mais rápido que Travis Barker, impressionante.”