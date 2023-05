Tyson Fury responde ao ‘pequeno p ****’ Joe Rogan por escolher Jon Jones em luta de fantasia

Tyson Fury acredita que ele seria o último homem em uma luta de fantasia com Jon Jones, e qualquer um que disser o contrário vai ouvir sobre isso.

Nesse caso, é Joe Rogan, que recentemente previu que o campeão peso-pesado do UFC, Jones, destruiria Fury se os dois fossem trancados em uma sala e forçados a resolver as coisas.

De volta ao ginásio, um Fury inflamado foi direto para a jugular de Rogan em sua resposta a essa opinião.

“Eu ouvi Joe Rogan dizer algo sobre mim, e eu estive fora de todas as mídias sociais e não respondi a esse pequeno p****, pequeno anão de merda, anão careca,” disse Fury enquanto andava pelos corredores de sua academia. “Eu o ouvi dizer que John Jones poderia me foder se estivéssemos juntos na sala.

“Eu não acho. Nenhum homem nascido de uma mãe poderia foder comigo, em um quarto, sozinho. Aconteça o que acontecer naquela sala, eu estaria saindo. Não é um problema de merda.

No caso de Rogan perder relatos de suas palavras, Fury fez questão de marcar o antigo comentarista do UFC e apresentador de podcast em sua história no Instagram.

Rogan chamou a atenção de Fury quando disse ao comediante Andrew Schultz que nem mesmo o boxeador campeão dos pesos pesados ​​achava que poderia derrotar Jones.

“Você quer falar sobre quem é o homem mais malvado do planeta? Se Jon Jones e Tyson Fury estão trancados em uma sala, estou apostando todas as minhas fichas no preto”, Rogan riu. “Tyson Fury é um boxeador incrível – ele não tem a menor chance de sair daquela sala. Ele não tem chance de sair daquela sala. Chance zero. [Fury] teria que pegar Jon imediatamente com um soco, e eu simplesmente não vejo isso acontecendo, cara.

“A ameaça de queda é tão grande. Esse tiro virá tão inesperadamente. Quando ele colocar as mãos em você, você ficará tão atordoado.

Fury flertou com um encontro contra o agora ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Francis Ngannou, pedindo um confronto com luvas de quatro onças. Os dois até se enfrentaram no ringue após a vitória de Fury sobre Dillian Whyte, mas a luta pareceu fracassar com o tempo.

Agora, Fury disse que quer assinar um novo contrato de 10 lutas depois de se aposentar, cancelar a aposentadoria e depois nocautear Derek Chisora ​​em dezembro passado. Um unificador de título com o também invicto campeão Oleksandr Usyk não conseguiu se materializar até agora, e Fury incluiu em seu discurso um desafio ao seu promotor Frank Warren para conseguir uma luta para ele.

Jones, por sua vez, deve defender seu título contra o ex-campeão Stipe Miocic, mas a data ainda não foi anunciada pelo UFC.