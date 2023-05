Tyson Fury responde oferta de Dana White a Jon Jones e insiste em luta de boxe: ‘Eu não rolo no chão, eu levanto e soco’

Tyson Fury não planeja mexer com o MMA se ele lutar contra Jon Jones.

Embora as duas superestrelas dos pesos pesados ​​- Fury atualmente detém os títulos WBC e The Ring, enquanto Jones reivindicou um cinturão vago do UFC em março passado – pareçam concordar que gostariam de lutar entre si, eles estão distantes sobre como um potencial confronto pode acontecer. Fury recentemente descartou a ideia de encontrar Jones no octógono, o que levou o presidente do UFC, Dana White, a dizer que ele poderia fazer uma luta Fury-Jones, mas sob as regras do MMA.

Na quarta-feira, Fury dobrou sua sugestão de boxe por meio de uma história no Instagram:

@tysonfury, Instagram

“Se vocês querem lutar comigo, tem que ser pelas regras do boxe”, escreveu Fury em resposta aos comentários de White. “Eu não rolo pelo chão, eu me levanto e soco.”

Fury já se interessou pelo treinamento de MMA no passado, trabalhando com o ex-candidato ao UFC Darren Till em 2019 no básico. Ele também sugeriu anteriormente que ele e Francis Ngannou poderiam se encontrar na gaiola com luvas de quatro onças, mas sob as regras do boxe. Em sua luta mais recente, Fury derrotou Derek Chisora ​​por nocaute técnico no 10º round para reter seu título WBC.

Jones ainda aguarda notícias de sua primeira defesa do título dos pesos pesados, já que uma luta previamente discutida com Stipe Miocic ainda não foi oficializada.