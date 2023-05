Tyson Ritter diz que MGK foi ‘macacos ***’ por cena de filme com Megan Fox

Metralhadora Kelly foi absolutamente bananas depois de um dos Megan Fox os colegas de elenco do filme fizeram um pedido artístico – assim diz Tyson Ritter … que supostamente estava recebendo isso.

O vocalista do All-American Rejects – que também se interessa por atuar – estava contando a história selvagem em Ted Stryker ‘s podcast terça-feira, onde ele contou um momento que ele afirma ter acontecido no trailer de Megan enquanto eles estavam filmando o filme “Johnny & Clyde”.

Atum na Torrada com Stryker

Tyson diz que queria sugerir algo a Megan para a cena da morte dela – que eles estavam prestes a filmar – e isso incluía colocar os dedos na boca dela … o que fazia sentido no contexto do roteiro e que ele achava que faria foi uma coisa legal para tentar na mosca.

Bem, MGK certamente não aceitou essa pergunta muito gentilmente … de acordo com TR, o cara perdeu o controle e o repreendeu na frente de Megan – indo “macacos ***”, como Tyson descreve, e de 0-100.

Tyson diz que apenas meio que WTF conseguiu escapar disso, e definitivamente não parece que a ideia do dedo na boca foi tentada. No entanto, algo de bom veio do confronto… Tyson explica que na verdade ele foi inspirado pela explosão de energia e emoção de Kelly.