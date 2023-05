UFC 288: Aljamain Sterling x Henry Cejudo transmissão ao vivo assistir festa

MMA Fighting tem transmissão ao vivo do UFC 288, evento de sábado, que acontece no Prudential Center, em Newark, NJ O evento principal terá Aljamain Sterling defendendo seu cinturão peso-galo contra o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo, que retorna ao octógono pela primeira vez em mais de três anos.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Jed Meshew e o peso-galo do UFC Rob Font, para assistir junto com o UFC 288 enquanto o card principal acontece.

No evento co-principal, o ex-desafiante ao título Gilbert Burns compete em seu segundo card principal consecutivo em pay-per-view. Após sua vitória por decisão sobre Jorge Masvidal no UFC 287 em abril, “Durinho” enfrentará Belal Muhammad em uma luta de cinco rounds em cima da hora, com apostas incrivelmente altas na divisão dos meio-médios.

O UFC 288 também incluirá uma luta entre os seis pesos-palha Jessica Andrade e Yan Xiaonan, o tão esperado retorno de Kron Gracie enfrentando Charles Jourdain e muito mais.

Assista à watch party do UFC 288 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT acima.