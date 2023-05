UFC 292 marcado para 19 de agosto em Boston, manchetes Aljamain Sterling x Sean O’Malley

O campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling, fará uma rápida reviravolta para o retorno da promoção a Boston pela primeira vez em quatro anos com o UFC 292.

O UFC 292 acontece no dia 19 de agosto no TD Garden, o anfitrião regular da promoção para eventos em Beantown, e vai ao ar no pay-per-view da ESPN+. O presidente do UFC, Dana White, anunciou o evento através do canal da promoção no YouTube na tarde desta terça-feira.

Como esperado, Sterling, o número 1 do peso galo no MMA Fighting Global Rankings, defende seu título contra o número 3, Sean O’Malley. Os dois se enfrentaram imediatamente após a defesa do título de Sterling no início deste mês contra o ex-campeão Henry Cejudo. No episódio desta segunda-feira A Hora do MMAo campeão peso galo abriu as portas para uma reviravolta rápida contra O’Malley.

“Supostamente, pelo que me disseram nos bastidores, Dana realmente vai empilhar este cartão”, disse Sterling. “E se ele empilhar esta carta, isso é um bom motivador em si para estar em uma carta grande, porque você não ganha pontos de pay-per-view se não for o campeão. Então é como, há muitas coisas que entram nisso. E para arrastar um cara como O’Malley para baixo, o que esse cara vai fazer comigo? Realmente?

“Não estou tentando ser desrespeitoso, é um golpe sutil, mas é a verdade. É uma luta, tudo pode acontecer. Mas, no final das contas, acho que todos sabemos qual é a criptonita dele, e isso não foi comprovado no octógono. Nós o vimos uma vez de costas e ele parecia um peixe em terra. ‘Chito’ [Marlon Vera] esmagou-o e mandou-o para casa. Eu acho que ‘Chito’ pode ter batido nele uma vez, e seus olhos reviraram em sua cabeça. Isso não é um bom sinal.

No co-headliner, a número 1 peso palha Zhang Weili defende seu título contra a número 5 Amanda Lemos, que venceu suas duas últimas lutas, incluindo uma paralisação de Marina Rodriguez em sua aparição mais recente.

O card do UFC 292 inclui: