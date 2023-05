UFC: Bryan Battle entrega nocaute brutal em Gabriel Green após 14 segundos no UFC

batalha de Bryan foi um profeta em sua terra natal, quando desferiu um nocaute poderoso para Gabriel Verde em seus UFC Luta de Charlotte.

O nativo da Carolina do Norte precisou de apenas 14 segundos para mandar o adversário para a lona e, quando eles estavam no chão, o árbitro teve que intervir.

Verde saltou para o octógono eufórico e com a ideia de partir para a ofensiva rapidamente; no entanto, ele pagou caro por isso quando baixou a guarda após um dar e receber, apenas para ter Battle respondendo com uma mão direita que pousou em sua mandíbula, deixando-o inconsciente.

“Fui feito em Charlotte e nunca perderia aqui. Posso colocar essas mãos e colocar qualquer um no UFC para dormir”, disse ele após a luta diante de sua torcida.

Com o resultado, ‘The Pooh Bear’ amplia seu cartel para nove vitórias e duas derrotas, sendo três delas por nocaute e outras cinco por finalização.

Qual é o nocaute mais rápido da história do UFC?

Embora batalha de Bryan precisou de 14 segundos para derrotar Gabriel Verdeentrou para a história como o sexto nocaute mais rápido da história do UFC.

Vale lembrar que o recorde é detido por jorge masvidal e seu joelho inesquecível para Ben Askren em cinco segundos no UFC 239 em 6 de julho de 2019.