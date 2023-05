UFC: Conor McGregor antes e depois das fotos mostram como ele se fortaleceu ao longo dos anos

Cuando ele começou sua carreira como peso-pena, Conor McGregor nem tinha tatuagens e só confiava em suas habilidades de luta para levá-lo o mais longe possível. Ao longo dos anos, desde que ele começou a lutar pelo UFC, ele se tornou o primeiro campeão em duas classes de peso diferentes e um dos lutadores mais ricos da história dos esportes de combate. Mas suas lutas mais recentes provaram que ele não tinha mais aquela fome de continuar atrás dos adversários mais impiedosos do UFC. A maioria de seus colegas não pensa mais conor significa fazer um retorno total ao esporte, eles acreditam que ele está aposentado. Enquanto isso acontece, McGregor vem se preparando para se tornar um meio-médio.

Conor McGregor está em PEDs?

Atualmente, Conor McGregor deve lutar contra Mike Chandler após o fim da nova temporada de ‘Ultimate Fighter’. Mas há um pequeno problema, o irlandês ainda não foi testado pela USADA, segundo o órgão regulador. Tudo o que vimos é Conor tirando sarro de todos os críticos que dizem que ele está tomando drogas para melhorar o desempenho (PEDs). Na verdade, ele nunca tentou esconder isso e a USADA sabe disso. Quando os repórteres perguntam a Dana White sobre isso, nem ele quer entrar nessa discussão. Ele disse anteriormente que não quer nada com a USADA e sua constante perseguição aos lutadores que usam PEDs.

Conor McGregor postou recentemente uma foto que é uma evidência direta de que ele está realmente usando substâncias ilegais para aumentar sua composição corporal. Uma postagem da última quarta-feira feita por Conor mostra ele há uma década e outra imagem dele com sua composição corporal atual. Desnecessário dizer que McGregor zombou do absurdo de todos reclamarem do uso de PED. Em sua legenda, Conor simplesmente escreveu: “Peso pena a superpesado”. Continuaremos verificando todos os dias até que McGregor e a USADA finalmente se reúnam para testá-lo e provar que todos os seus críticos estão errados.