UFC: Conor McGregor está pronto para deixar o MMA ‘chato’

Conor McGregor é uma das maiores estrelas do UFC já produziu, e por um tempo ele foi um dos lutadores de MMA mais talentosos tecnicamente do planeta.

No entanto, ao entrar nos últimos estágios de sua carreira, lutando contra lesões, o lutador irlandês quer deixar o UFC e as artes marciais mistas como um todo, com ele descrevendo isso como ‘chato’.

Apenas o que vem a seguir para McGregor não está claro, embora o The Sun tenha relatado que ele estaria interessado em praticar boxe sem luvas.

Embora inicialmente um evento de nicho à margem da popularidade mainstream, o bizarro mundo do entretenimento em 2023 viu a forma brutal de combate explodir na cena pública.

Após o sucesso televisionado dos concursos de tapa, o boxe sem luvas está atraindo alguns nomes bastante grandes.

“Sim, eu faria isso e ficaria feliz em fazê-lo” McGregor explicou em entrevista ao Ariel Helwani e Matchroom Boxe.

“O boxe pode ser uma festa da soneca. O MMA pode ser uma festa da soneca.

“Não há chance de uma luta chata com os nós dos dedos nus, porque mesmo que seja apenas um jab de vaivém, até mesmo um jab racha a pele.

“Então, a partir da divisão da pele, há pânico no ringue e a multidão sobe, não há chance de uma luta chata. Eu estaria pronto para isso, com certeza.”

McGregor tem vários compromissos profissionais

Não tendo entrado no octógono desde sua derrota em 2021 para Dustin Poirier, McGregor concentrou-se em vários outros compromissos profissionais.

Atualmente é treinador do ‘The Ultimate Fighter’ que está em sua 31ª temporada no ar.

No entanto, com quase dois anos desde sua última luta de MMA, este é o segundo maior período sem pisar no octógono.

Mais preocupante para o irlandês, já passaram mais de três anos desde que registou a sua última vitória.

Com isso dito, ele deve voltar à ação em dezembro contra Michael Chandler no nível meio-médio.