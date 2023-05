UFC: Conor McGregor foi flagrado dançando com a popstar Kylie Minogue em after party no fim de semana passado

euo encontro do ano passado deveria ter sido um indicador de que Conor McGregor e Kylie Minogue acabaria por fazer amizade. Durante Cannes 2022, a famosa estrela pop australiana compareceu para assistir à estréia de ‘Elvis’ e Conor McGregor não pôde deixar de pedir algumas fotos que ele postou no Instagram. Ele deve ser um fã, mas no último fim de semana provou que eles são pelo menos amigos. Eles participaram do F1 Granx Prix na Riviera Francesa e festejaram juntos no fim de semana. Um vídeo está fazendo as rondas de Kylie Minogue dançando ao lado e com Conor McGregor. No clipe curto, a estrela pop primeiro está olhando para o palco e Conor dançando logo atrás dela. Enquanto Kylie estava exibindo seus movimentos, McGregor estava apenas se movendo de lado.

Conor McGregor dançando com Kylie MinogueTwitter @JohnnyInBoots

Kylie Minogue falou sobre Conor McGregor em um talk show em 2022

Após o encontro em Cannes, Kylie Minogue foi questionado sobre as imagens Conor McGregor postou em seu Instagram. A cantora confessou que os sobrinhos foram os que mais ficaram impressionados com as fotos que ela tirou com o UFC estrela. Ela confirmou que Conor foi quem a abordou para pedir as fotos. Claramente, Conor é um grande fã porque passou um tempo com a estrela pop no fim de semana passado. No vídeo, não há imagens da esposa de Conor. No entanto, o irlandês viaja para todos os lugares com sua esposa e filhos. Eles costumam chegar a lugares em seu novo superiateque ele exibiu na semana passada enquanto se prepara para seu retorno ao octógono em agosto.

Conor está prestes a iniciar uma nova temporada do Ultimate Fighter

Esta viagem à França foi a última que ele fez desta natureza, enquanto a série Ultimate Fighter retorna com ele como um dos treinadores ao lado de Michael Chandler. O plano geral é que Conor passe a temporada inteira se preparando para lutar e finalmente conseguir seu retorno em agosto contra o próprio Chandler. Michael estava esperando por essa chance de lutar contra uma das maiores estrelas do mundo e ele tem toda a intenção de dar 110%. Conor provavelmente precisava fazer essa escapada para a Riviera Francesa antes do início da rotina. Porque ele já confirmou que tem toda a intenção de protagonizar a maior reviravolta da história do esporte. Vamos ver se ele está à altura da tarefa.