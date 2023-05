UFC: Conor McGregor promete um anúncio em breve sobre seu retorno atrasado ao UFC contra Michael Chandler

Treality show de esportes de combate será comandado por rivais leves Conor McGregor e Michael Chandler, que estavam programados para lutar no topo de um pay-per-view (PPV) do UFC em algum momento após o término da temporada.

Infelizmente, McGregor não conseguiu cumprir as diretrizes estabelecidas pela USADA – que exigem seis meses de testes de drogas limpos antes que um atleta possa retornar à competição – e a luta foi suspensa até novo aviso.

Até o presidente da promoção, Dana White, não tem resposta.

“Em breve, muito em breve”, disse McGregor ao TMZ Sports sobre seu retorno ao UFC. “Um anúncio em breve.”

Um anúncio coincidindo com o Episódio 1 do UFC 31 não me surpreenderia.

McGregor, 34, não compete desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier no UFC 264 no verão de 2021. Quanto a Chandler, 37, ele está tentando se recuperar da derrota para o já mencionado Poirier no UFC 281 em novembro passado.

TUF 31 vai ao ar dia 30 de maio na ESPN.

Uma luta no final do ano

Presente neste fim de semana em uma conferência de imprensa em Las Vegas para UFC No Fight Night Dern x Hill, Dana White respondeu às perguntas dos repórteres. Embora tenha sido inevitavelmente questionado sobre a recente contratação de Francis Ngannou para sua nova organização do PFL, o presidente do UFC também respondeu a perguntas sobre a futura luta de Conor McGregor.

“A luta será anunciada durante o The Ultimate Fighter, ele tem que passar primeiro pelo teste da USADA (agência antidoping do UFC), é tudo papelada, não sei exatamente o que está acontecendo e quando vai acabar, isso é seu negócio. Ainda assim, estamos pensando em fazer isso este ano, há uma grande luta em novembro em Madison Square Garden e outra grande luta em dezembro.”