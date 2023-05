UFC: Conor McGregor publica a sede sem vergonha de um treino dentro de seu superiate de US $ 5 milhões

A homem que agora vale centenas de milhões de dólares como Conor McGregor não se preocupa mais em ter que frequentar qualquer academia pública para fazer seus treinos. Atualmente, a superestrela irlandesa está vivendo da melhor maneira possível. Além de sua já impressionante carreira no esporte, McGregor também é um empresário de grande sucesso que atingiu marcas de cerveja, uísque e também promove lutas de estrelas em ascensão. Atualmente, Conor McGregor tem contrato com Dana White onde tem um papel de destaque como um dos treinadores da Ultimate Fighter Series. Oposto Michael Chandleresta temporada contará com uma briga entre os dois treinadores até o final da série.

Este show é uma das principais razões Conor McGregor precisa ficar o mais afiado possível porque enfrentar Michael Chandler não será pouca coisa. Aquele nocaute no rosto que Chandlar deu contra Tony Ferguson deve manter McGregor acordado à noite e tentando melhorar antes da luta. Mas não adianta treinar se você não pode fazê-lo com estilo, e Conor McGregor sabe uma ou duas coisas sobre isso. Muitas vezes vemos imagens ou vídeos de Conor exibindo seu estilo de vida, mas sua foto mais recente mostrou sua riqueza e seu físico esguio enquanto ele treina para o que será seu retorno oficial ao octógono. Os fãs estavam enlouquecendo nas respostas do Twitter e do Instagram.

Conor parece menos inchado do que antes

Esqueça o ambiente luxuoso em que Conor McGregor estava treinando, ele claramente estava em seu superiate de US $ 5 milhões que comprou ao lado de seu noivo. Os fãs foram rápidos em apontar para o elefante na sala assim que ele postou a imagem apenas com cueca boxer. É evidente que Conor pode ter diminuído o equipamento, já que a USADA está atualmente em cima dele para fazer o teste. Suas regras são muito diretas. Nenhum lutador pode competir no UFC se não for constantemente testado pela USADA por pelo menos seis meses completos. Para entrar na linha, McGregor sabia que precisava voltar ao asseado e as evidências fotográficas provam que é exatamente o que ele está fazendo. Bom para ele.