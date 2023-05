UFC: Conor McGregor zombou da derrota de Henry Cejudo: “Treinador Mc Daddy, que diabos é isso?

Conor McGregor não aproveitou a oportunidade para zombar da perda de Henrique Cejudoque perdeu no UFC 288 para Aljamain Sterling em New Jersey.

Durante a semana sobrancelha fez um comentário sobre a forma de treinar do irlandês, o irlandês ficou calado, mas depois da reviravolta do americano se vingou.

“Acho que a maior coisa que Conor poderia fazer é ajustar sua postura. Ele é muito pesado nessa perna da frente. Ele não é um atacante”, analisou Cejudo semanas atrás, algo que o irlandês lembrou e aproveitou para responder a ele com cobranças em sua conta no Instagram.

Conor McGregor zomba de Henry Cejudo por sua derrota para Sterling

Cejudo foi campeão mundial peso-mosca e peso-galo do UFC e depois se consolidou como um dos melhores treinadores. Ele chegou a liderar uma equipe no The Ultimate Fighter, o reality show do UFC. Mas neste fim de semana ele decidiu voltar ao octógono depois de quase três anos.

Cejudo perdeu e McGregor zombou dele.

Nem lento nem preguiçoso, o europeu esperou para responder a Cejudo e o fez assim que ocorreu a derrota. Foi através de um vídeo que em poucos minutos se tornou viral nas redes sociais, no qual avisava que o fazia ganhar dinheiro de uma forma muito simples, além de zombar do “guarda”.

“Ok, aqui vamos nós. Treinador McDaddy no local. Parabéns ‘Funkmaster’, grande luta. Eu sabia que você ia ganhar. O dinheiro mais fácil que já ganhei na vida. Eu até fui às compras com antecedência e comprei tudo da Gucci. Você me conhece, todas as roupas novas”, começou o irlandês.

“O treinador McDaddy está no local para lhe contar o que está acontecendo. Bem, Henry, isso é para você, meu amigo. Algumas das coisas, oh meu Deus. Você me surpreendeu, eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Você tava assim, e tava fazendo isso (imitou a guarda dele e os socos que ele dava). Você tava fazendo aquela coisinha e eu pensei: que diabos é isso? Nunca vi isso, esse cara é um gênio da porra … Se você tivesse feito isso desse lado, cara, você teria apagado tudo, ou estaria acabado, cara. Mas de qualquer maneira aqui está o treinador McDaddy, Não cobro uma taxa porque já estou coberto”, comentou Conor.