UFC: Dustin Poirier e Justin Gaethje se enfrentam em luta de revanche no UFC 291

Tatração principal do UFC 291 em 29 de julho contará com uma revanche escaldante entre Dustin Poirier e Justin Gaethje para o cinto BMF. O presidente do UFC, Dana White, confirmou a notícia em um anúncio no qual também revelou que a luta principal do UFC 292 será entre Aljamain Sterling e Sean O’Malley pelo título do peso galo.

Ex-campeões interinos Dustin Poirier e Justin Gaethje vai colidir em cinco rodadas na Vivint Arena em Salt Lake City. Em sua primeira batalha em 2018, ‘The Diamond’ foi o vencedor por nocaute na quarta rodada.

O UFC informou que a luta co-principal do evento de Utah contará com o ex-campeão dos meio-pesados Jan Blachowiczque dará as boas-vindas ao ex-campeão até 185 libras Alex Pereira. Com certeza será uma luta acirrada entre dois lutadores conhecidos por nocautear seus adversários e que buscam mais uma chance de luta principal.

Para o segundo campeão BMF

O cinturão BMF foi criado pelo UFC em 2019 para promover o principal evento entre jorge masvidal e Nate Diaz em Nova York, mas depois masvidalCom a aposentadoria o título foi desocupado e por isso esta luta está sendo promovida em 155 libras, que será pay-per-view, no segundo show em menos de um ano em Salt Lake City.

O restante dos recursos do cartão Tony Ferguson x Bobby Green em leve; Paulo Costa vs. Ikram Aliskerov no peso médio; e Michael Chiesa x Kevin Holland no meio-médio.

Além disso, Dana White prometeu que o segundo semestre de 2023 será cheio de surpresas e confirmações das lutas que os fãs mais esperam.