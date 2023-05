UFC: Ex-lutadora do UFC, Pearl Gonzalez faz sucesso com dança sexy em biquíni justo

Pérola “A Princesa Chi-Town” GonzalezUm ex UFC lutadora, fez sucesso nas redes sociais na sexta-feira com uma dança sensual durante um passeio de barco em Miami. Ela estava usando um biquíni verde apertado com alguns underboob sério.

Gonzalez, 36, está subindo constantemente nas fileiras da mídia social com conteúdo que mantém seus fãs querendo mais. Ela atualmente tem 275.000 seguidores no Instagram e continua crescendo diariamente.

Pearl Gonzalez desafia o clima em um biquíni sensualTikTok @pearl_gonzalez

O antigo UFC lutador deixou a empresa para se tornar um boxeador profissional e vem de uma derrota para Gina Mazany mês passado.

Ela usa a mídia social para promover suas lutas, mas sua carreira no boxe e nas artes marciais mistas é o que primeiro atraiu seu público.

Uma mulher bonita que pode derrubar seu par. É difícil não assistir. Gonzalez tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar a “rainha da cidade de Chi”, mas com certeza está tentando.

Pearl Gonzalez assina com Jorge Masdival

Gonzalez entrou Jorge Masdivalde Promoções Gamebredque inclui MMA e boxe sem luvas, no final de 2022.

Ela tinha um recorde de 6-3-0 no UFC antes de se aposentar, provavelmente porque ganhará mais dinheiro de forma independente.

Gonzalez, no entanto, deve encontrar um equilíbrio entre luta e mídia social para evitar enferrujar no ringue.

Trabalhar em seu ofício deve ser a principal prioridade e então ela pode se concentrar em seu OnlyFans conta.