UFC: Homem que envergonhou sparring de Conor Mcgregor afirma que há imagens inéditas

EUNão é todo dia que alguém se gaba de ter envergonhado um dos maiores astros do UFC durante um sparring. O nome dele é Paulie Malignaggi e ele afirma que treinou ninguém menos que Conor McGregor e o fez parecer terrível. Tudo aconteceu no momento em que Conor se preparava para a luta massiva contra Floyd Mayweather. Na época, ele estava recebendo pedidos de sparring daqueles que ousavam. O problema era que Conor provavelmente não esperava ficar completamente envergonhado por um homem desconhecido. Os relatos de sua sessão de sparring são quase uma lenda urbana neste momento, existem apenas as histórias e a promessa de supostas imagens do que aconteceu.

O parceiro de sparring Paulie Malignaggi falou com a Betway e disse: “Eu dou crédito a Conor porque ele também sabe que sua base de fãs tem um QI muito baixo. Ele sabe que pode jogá-los se quiser – e ele quer. Então, acho que não vamos nunca consiga a filmagem real do spar. Na verdade, eu sei que você nunca conseguirá a filmagem real porque a filmagem real embaraça Conor. Então você provavelmente ainda continuará a ter essas opiniões sobre isso. Saindo daquele spar eu pensei que isso tinha deve ser o maior roubo de dinheiro da história do dinheiro. Esse cara é tão terrível e vai lutar contra Mayweather, provavelmente o melhor boxeador da história do esporte. Mesmo aposentado, Mayweather vai derrotar esse cara com seu olhos fechados. E foi basicamente assim que aconteceu. Ele brincou com eles.”

Quem poderia ter essa alegada filmagem do sparring de Conor?

Temos que dizer que as pessoas que têm essa suposta filmagem são pessoas de Conor McGregor e Dana White. Na verdade, o UFC O presidente postou um vídeo de Conor brincando com Pauli durante uma sessão de sparring. Ele não parecia nada com Malignaggi menciona em sua entrevista. Alegadamente, o desafiante saiu do ginásio onde lutou com McGregor. Se essa filmagem for real, não há chance de ser lançada porque Conor não vai gostar. Na defesa do sparring, McGregor parecia extremamente limitado contra Floyd durante a luta. Ele estava certo sobre o quanto Conor carece de habilidades de boxe.